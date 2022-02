Neuseeland verurteilt russischen Angriff auf die Ukraine

WELLINGTON (dpa-AFX) - Neuseeland hat den russischen Einmarsch in die Ukraine scharf verurteilt und den Angriff als "eklatanten Verstoß gegen grundlegende internationale Regeln" bezeichnet. Die Anwendung von Gewalt zur Veränderung von Grenzen sei nach internationalem Recht strengstens verboten, teilte das Außenministerium in Wellington am Donnerstag mit. "Wir stehen an der Seite der Menschen in der Ukraine, die von diesem Konflikt betroffen sind. Unsere Gedanken sind bei ihnen", sagte Außenministerin Nanaia Mahuta. Russland müsse sich "sofort und dauerhaft zurückziehen" und wieder diplomatische Verhandlungen aufnehmen, forderte sie. Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag einen Einsatz des russischen Militärs in den Separatistenregionen Luhansk und Donezk befohlen. Am Montag hatte Putin trotz großen internationalen Protests die Unabhängigkeit der beiden Regionen in der Ostukraine anerkannt./cfn/DP/zb