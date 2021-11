Pyramid 2020.20 bietet intuitive und intelligente Funktionen und Designs zur Maximierung von Leistungsfähigkeit und Akzeptanz

Eine neue Version der Decision Intelligence Platform von Pyramid Analytics spricht ein Bedürfnis an, das von einflussreichen Analysten in der Technologiebranche in Bezug auf ABI-Lösungen (Analytics und Business Intelligence) identifiziert worden ist, die mithilfe von Big Data die immer komplexer werdende datengestützte Entscheidungsfindung in Echtzeit unterstützen können. Aus einer Umfrage von Gartner unter Führungskräften ging hervor, dass mehr als die Hälfte der Befragten (65 %) der Meinung ist, dass die von ihnen zu treffenden Entscheidungen komplexer seien als noch vor zwei Jahren, während 53 % sagen, dass sie unter mehr Druck stehen, ihre Entscheidungen zu rechtfertigen oder zu erklären.

Regulierte Selbstbedienung, die allen Benutzern innerhalb der Organisation die Möglichkeit einer datengestützten Entscheidungsfindung gibt, Antworten auf Anfragen in Echtzeit, sodass die Produktivität von Telearbeitern nicht eingeschränkt wird, sowie eine breite Auswahl an Visualisierungsmöglichkeiten zur Verdeutlichung und Individualisierung sind nur einige der Unterscheidungsmerkmale der Decision Intelligence Platform von Pyramid Analytics gegenüber älteren Business-Intelligence-Systemen (BI) und Desktop-Tools mit begrenzten Funktionen. Pyramid hat eine einheitliche Plattform für Datenaufbereitung, Business Analytics und Datenwissenschaft geschaffen, die den Bedarf an mehreren Tools und der damit einhergehenden Kosten- und Komplexitätssteigerung beseitigt.

Wichtige Punkte



Intelligente, intuitive Funktionen bringen allen Entscheidungsträgern Zugang zu den Vorteilen von KI-gestütztem maschinellem Lernen und KI-gestützten Analysen.



Neue Performance- und Sicherheitsfunktionen steigern die Produktivität von Telearbeitern mit noch schnellerem Zugriff auf Daten und noch schnellerer Bearbeitung von Anfragen. Kundenspezifische Daten-Governance- und Compliance-Einstellungen für Zehntausende von Benutzern schützen die Unternehmensdaten.



Eine kontextabhängige Erläuterungsfunktion in natürlicher Sprache unterstützt menschliche Entdeckungen und Experimente mithilfe von KI, sodass vertieftere Erkenntnisse gewonnen werden können.



Die Suchmaschine PYRANA für direkte Anfragen greift dort auf die Daten zu, wo sie gespeichert sind, und bietet Antworten in Geschwindigkeiten, die von In-Memory-Datenbanken nicht erreicht werden können, während gleichzeitig die Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit dem Herunterladen von Daten auf Desktop-Anwendungen beseitigt werden.



Gartner prognostiziert, dass ein Drittel aller großen Unternehmen bereits ab 2023 Analysten beschäftigen werden, die über intelligente Entscheidungsfindungsmethoden mit Decision Modelling verfügen. Pyramid Analytics ist hervorragend aufgestellt, um unter mittleren und großen Unternehmen als Katalysator für diese Entwicklung zu dienen. Viele Kunden des Unternehmens haben ihre Entscheidungsfindungsprozesse ausgebaut, Datenanalysten und Datenwissenschaftler eingestellt und allen Entscheidungsträgern in ihrer Organisation die Vorteile von Analytics und BI nähergebracht.

Laut einem Bericht von VentureBeat „bezeichnet Gartner die Decision Intelligence (DI) als neue Möglichkeit für Organisationen, um aus sich rasch verändernden Daten und Umgebungen Kapital zu schlagen und daraus einen Wettbewerbsvorteil zu ziehen. Bei DI geht es ganz konkret darum, wie Entscheidungen getroffen werden und wie Ergebnisse anhand von Rückmeldungen von Benutzern und anderen Datensätzen ausgewertet und verbessert werden können. Gemäß Gartner wird diese Technologie innerhalb der nächsten zwei Jahre von einem Drittel aller großen Organisationen eingeführt.“

Gartner selbst hält fest, dass „Decision Intelligence ein praktischer Ansatz zu Verbesserung der organisatorischen Entscheidungsfindung ist. Dabei wird jede Entscheidung als eine Anzahl von Abläufen modelliert, in die Erkenntnisse und Analysen einfließen, aus denen wiederum Lehren gezogen werden können, um Entscheidungen zu verbessern.“

Aussagen von Kunden



BI-Programmleiter , Gesundheitswesen, Unternehmen mit einem Umsatz von über 30 Mrd. USD: „Die Eigenschaften der Lösung von Pyramid übertreffen sämtliche Mitbewerber und ergeben eine vollständige BI-Plattform, über die wir unsere BI-Leistungen für die geschäftlichen Anwender erbringen können. Pyramid ist intuitiv und erlaubt Anwendern mit und ohne Fachkenntnissen, einen Nutzen aus dem Produkt und den Daten zu ziehen, die ihnen dadurch zur Verfügung gestellt werden.“



Bereichsleiter für BI-Projekte, Einzelhandel, Unternehmen mit einem Umsatz von 1–3 Mrd. USD: „Pyramid hat es uns ermöglicht, den Time-to-Value mit schnelleren Berichten zu beschleunigen. Wir bekommen nun auf der jeweiligen Rolle basierende Erkenntnisse aus einer einzigen Datenquelle. Wir bieten zusammenfassende Analysen aus hybriden Umgebungen. Die Fähigkeit von Pyramid zur Verknüpfung von praktisch allen beliebigen Datenquellen, die dann in ein einzelnes Datenmodell überführt werden können, ergibt Möglichkeiten für innovative Anwendungen mit neuen Datenquellen.“



Aussage der Geschäftsleitung



Omri Kohl, CEO und Mitbegründer von Pyramid Analytics: „Etwas Komplexes einfach erscheinen zu lassen ist extrem schwierig, aber auch unerlässlich, wenn man eine integrierte Decision-Intelligence-Plattform erstellen will, über die alle Anwender alle verfügbaren Daten verwenden können, um sich in Sachen Analytik zu verbessern. Das Technikerteam von Pyramid hat sich dieser Herausforderung gestellt und eine leistungsstarke Analytik- und BI-Technologie erstellt, die sich gefahrlos für eine Vielzahl von Anwendungsfällen und eine große Zahl von Endanwendern in unterschiedlichen Funktionen eignet.“



Über Pyramid Analytics

Die Decision Intelligence Platform von Pyramid Analytics erschließt den strategischen Wert von Unternehmensdaten für alle Belegschaftsmitglieder durch die Vereinheitlichung von Datenaufbereitung, Business Analytics und Datenwissenschaften in einer einzigen ABI-Umgebung (Analytics und Business Intelligence). Pyramid kombiniert die Leistungsfähigkeit von fortschrittlichen prädiktiven Analysen mit einer intuitiven Benutzerschnittstelle und KI-gestützter Hilfe, die unabhängig von der jeweiligen Größe direkt auf Ihren Daten-Technologie-Stack einwirkt. Das bedeutet, dass von den Datenwissenschaftlern bis hinunter zu nicht fachkundigen geschäftlichen Anwendern alle Beteiligten die User Experience (UX) erhalten, die sie benötigen und verdient haben, um fundierte Entscheidungen treffen zu können: Zugang zu verlässlichen Daten, bedarfsgerechten und kontextabhängigen Berichten sowie interaktiven und umsetzbaren Analysen in Echtzeit und in Selbstbedienung. Vereinbaren Sie einen Termin für eine Vorführung.

Flexible Einsatzmöglichkeiten umfassen On-Prem-, Cloud-, Multi-Cloud- und Hybrid-Cloud-Optionen, einschließlich Kubernetes, für echt elastisches Computing auf Plattformen wie AWS, Azure, Google (GCP), Oracle Cloud Infrastructure und RedHat OpenShift.

Pyramid Analytics verfügt über Niederlassungen in globalen Innovations- und Geschäftszentren, darunter in Amsterdam, London, New York City (US-Hauptsitz) und Tel Aviv. Unser Team ist auf der ganzen Welt zu Hause, denn Geografie sollte keine Barriere für Talente und Chancen sein. Weitere Informationen finden Sie unter Pyramid Analytics.

Die Pyramid Decision Intelligence Platform: So bringen Sie Ihre Entscheidungen in Form.

