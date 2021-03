New Residential Investment schüttet Dividende für das erste Quartal aus

Der amerikanische Konzern New Residential Investment Corp. (ISIN: US64828T2015, NYSE: NRZ) wird für das erste Quartal 2021 eine Dividende von 0,20 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 30. April 2021 (Record date: 5. April 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet kommen 0,80 US-Dollar zur Auszahlung. Beim derzeitigen Aktienkurs von 10,80 US-Dollar beträgt die aktuelle Dividendenrendite 7,41 Prozent (Stand: 24. März 2021). Im Frühjahr 2020 wurde die vierteljährliche Dividende von 0,50 US-Dollar auf 0,05 US-Dollar gekürzt. Danach folgten drei Anhebungen auf 0,20 US-Dollar.

Die Aktie der New Residential Investment Corp. ist als REIT (Real Estate Investment Trust) an der Börse in New York gelistet. Das Unternehmen hat sich auf Investments und Dienstleistungen in der Hypotheken- und Finanzdienstleistungsbranche spezialisiert. Im Fiskaljahr 2020 wurde ein Umsatz von 1,95 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet (Vorjahr: 2,61 Mrd. US-Dollar). Unter dem Strich (GAAP) stand ein Verlust von 1,46 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn von 550 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Seit Jahresbeginn 2021 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 8,65 Prozent im Plus und die Marktkapitalisierung liegt derzeit bei 4,46 Mrd. US-Dollar (Stand: 24. März 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de