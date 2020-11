New Retail Report 2020 ermittelt wichtige Chancen für den Einzelhandel in der Krise

Zusammenarbeit von Kodak Moments und diconium beim jährlichen Einzelhandelsbericht

Kodak Moments, ein führender, weltweit tätiger Anbieter von Fotoprodukten und -dienstleistungen für Einzelhändler, Verbraucher und Unterhaltungsobjekte, hat in Partnerschaft mit diconium den Bericht New Retail 2020 erstellt, bei dem aufstrebende Technologien und Daten mit Menschen, Architektur und der Einzelhandelskultur in Verbindung gebracht werden. Als Sponsor des Berichts setzt Kodak Moments seine Investitionen in zukunftsgerichtete Einzelhandelstrends fort, mit denen der Einzelhandel von einer reinen Transaktion in ein emotionales Erlebnis für die Kunden verwandelt werden soll.

Im Verlauf der globalen Pandemie wurde der Bericht New Retail 2020 auf der Basis von Entdeckungstouren und Gesprächen mit Trendinstituten und Innovatoren zusammengestellt, um entscheidende Triebkräfte aufzudecken, die dem Einzelhandel den Weg in die Zukunft ebnen werden. Die sogenannte „neue Normalität“ gibt Einzelhändlern Gelegenheit, neue Strategien einzusetzen, um mit einer in ständigem Wandel befindlichen Umgebung Schritt zu halten. Eine der wichtigsten Erkenntnisse für Einzelhändler: Die Hochskalierung der digitalen Fähigkeiten versetzt den Einzelhandel in die Lage, künftige Chancen wahrzunehmen und das Geschäft gegen Risiken abzusichern.

„Wir freuen uns sehr, zu einem für die Branche so erfolgskritischen Zeitpunkt an dem Bericht New Retail 2020 mitzuwirken“, erklärte Helena Babic, Global Retail Experience Director bei Kodak Moments. „Derartige Einblicke sind von ganz besonderer Bedeutung, weil Trends wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz und emotional betonte Ladengestaltung auch in Zukunft zu beobachten sein werden.“

„Anpassungsfähigkeit ist eine der wertvollsten Eigenschaften für Marken und den stationären Einzelhandel im Allgemeinen. Gleichgültig, ob es um die digitale Transformation mit ihren unverzichtbaren Technologien oder um die aktuelle Krisensituation geht, der Einzelhandel steht vor einer der größten Herausforderungen der vergangenen Jahrzehnte“, so Marcus Worbs, Managing Director bei diconium strategy. „Zusammen mit Branchenfachleuten hat diconium digitale Lösungen entwickelt, um Unternehmen bei einer stetigen Anpassung und Transformation ihres Geschäfts zu unterstützen.“

New Retail 2020 ist der vierte jährliche Bericht seiner Art. Außer Kodak Moments waren auch Visplay, Outletcity Metzingen und commercetools partnerschaftlich an der Ausarbeitung beteiligt. Den vollständigen Bericht können Sie auf der Website von diconium herunterladen.

Über diconium

Seit 1995 unterstützt diconium als Experte für den gesamten Prozess der digitalen Transformation Branchenführer wie VW, Mercedes-Benz, Kodak Alaris oder Sick bei der Erschließung ihrer digitalen Potenziale und dabei, Millionen von Kunden außergewöhnliche Erfahrungen zu bieten. diconium begleitet Unternehmen durch den gesamten Prozess der Digitalisierung: Von Innovation & Strategie, UX, Daten & KI, Kommerz und Technologie bis hin zum Aufbau digitaler Einheiten. diconium ist ein Tochterunternehmen der Volkswagen Gruppe.

Über Kodak Moments

Kodak Moments ist ein führender, weltweit tätiger Anbieter von Fotoprodukten und -dienstleistungen für Einzelhändler, Verbraucher und Unterhaltungsobjekte. Wir inspirieren Verbraucher dazu, ihre Erinnerungen in innovative, hochwertige Fotoprodukte und wirklich bedeutsame Erfahrungen umzusetzen und damit zum Leben zu erwecken. Mit mehr als 100.000 Verbraucher-Touchpoints in 30 Ländern weltweit besteht unsere Mission darin, die bevorzugte Verbrauchermarke zu sein, wenn es darum geht, die unvergesslichen Augenblicke des Lebens zu feiern und festzuhalten - von großen Veranstaltungen bis hin zu alltäglichen Geschehnissen, die von Bedeutung sind.

