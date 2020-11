NEW WORK - Aktie erreicht Kursziel auf der Oberseite

New Work SE - WKN: NWRK01 - ISIN: DE000NWRK013 - Kurs: 238,000 € (XETRA)

Nach der jüngsten Betrachtung vom 5. November ("NEW WORK - Fibo-Level als Sprungbrett") sollte die Aktie der New Work (das ist die Holding hinter Xing) die ehemalige ausgehend vom 61,8er Retracement der vorherigen Abwärtswelle zurück an den EMA200 im Tageschart ansteigen. Dies trat exakt so ein. Wie geht`s hier weiter aus charttechnischer Sicht?

EMA200 eine Nummer zu groß

Mit dem Erreichen des jüngsten Kursziels im Bereich des EMA200 im Tageschart am vergangenen Freitag kam die jüngste Kaufwelle wenig überraschend erst einmal zum Erliegen. Seitdem haben die Bären wieder das Kommando übernommen. Wenn Kursziele erreicht werden, sind Gewinnmitnahmen oftmals nicht verkehrt.

Hier ist in den kommenden Handelstagen nun erst einmal eine etwas ausgedehntere Konsolidierungsphase einzuplanen, die Zeit der Käufer ist erst vorerst abgelaufen.

Neue Kaufsignale entstehen hier erst bei einem Tagesschlusskurs oberhalb von 260,00 EUR. Unterhalb von 220 EUR müsste sogar mit größeren Abgaben Richtung 200 EUR gerechnet werden.

Schluss mit den vielen Browser-Tabs: Die All-in-One-Lösung für Trader und Investoren ist da. Jetzt kostenlos Guidants nutzen!

New Work Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)