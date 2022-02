NEW WORK - Aussicht auf Sonderdividende und mittelfristiges Verkaufssignal

New Work SE - WKN: NWRK01 - ISIN: DE000NWRK013 - Kurs: 157,400 € (XETRA)

New Work erzielt 2021 einen Umsatz von €290,9 Mio (VJ: €276,6 Mio), ein Ebitda von €97,3 Mio (VJ: €90,5 Mio) und einen Nettogewinn von €39,3 Mio (VJ: +10 %). Regeldividende von €2,80 je Aktie (VJ: €2,59) und Sonderdividende von €3,56 je Aktie geplant. Quelle: Guidants News

Die Vorstände von New Work, Betreiber der Plattform Xing, haben zusammen mit den gestrigen Quartalszahlen eine Steigerung der Dividende von 2,59 EUR auf 2,80 EUR in Aussicht gestellt. Zudem soll eine Sonderdividende i.H.v. 3,56 EUR gezahlt werden. Zwar haben der Fachkräftemangel und das - auch pandemiebedingt - anziehende E-Recruiting und Premiumgeschäft zuletzt deutlich zugelegt. Doch an der Börse wird diese Entwicklung seit Monaten ignoriert und die Aktie seit ihrem Allzeithoch vom Juli 2019 bei 380,50 EUR abverkauft.

Nach einer ersten Verkaufswelle, die bis 162,00 EUR führte, startete zwar im Frühjahr 2020 eine deutliche Erholung. Doch diese ist seit der Auflösung einer großen Dreieckskonsolidierung nach unten bereits wieder Geschichte. Seit August 2021 fällt der Wert in einem Abwärtstrendkanal an das frühere Tief bei 162,00 EUR und hat es in dieser Woche durchbrochen.

Verkaufssignal mit weitreichenden Konsequenzen

Damit könnte sich der Abwärtstrend jetzt verschärfen und bis an den nächsttieferen Support bei 135,80 EUR führen. Das Zwischentief aus dem Februar 2016 könnte den Kursrückgang eindämmen. Darunter muss man aber schon eine Verkaufswelle bis 113,00 und 106,60 EUR ins Auge fassen.

Sollte die 162,00-EUR-Marke dagegen zurückerobert werden, könnte eine Erholung bis 176,80 EUR starten. Allerdings dürften die Bären den Abwärtstrend dort fortsetzen. Erst über der Marke könnte es auch mittelfristig wieder zu einem Kursanstieg kommen.

Charttechnisches Fazit: Mit dem Bruch der 162,00-EUR-Marke hat die Aktie von New Work ein mittelfristiges Verkaufssignal generiert und könnte in den nächsten Tagen und Wochen bis 135,80 EUR fallen.

