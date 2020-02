New Work steigert die Dividende

Die Xing-Mutter New Work SE (ISIN: DE000NWRK013) wird die Dividende um 21 Prozent von 2,14 Euro auf 2,59 Euro anheben. Beim derzeitigen Aktienkurs von 267 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,97 Prozent. Die Hauptversammlung der New Work SE (vormals Xing SE) findet am 29. Mai 2020 in Hamburg statt. Im Vorjahr erhielten die Aktionäre zusätzlich zur ordentlichen Dividende eine Sonderdividende in Höhe von 3,56 Euro je Aktie.

Der Umsatz (inklusive der Honeypot Akquisition) stieg im Jahr 2019 aufgrund vorläufiger Geschäftszahlen gegenüber dem Vorjahr um 16 Prozent auf 269,5 Mio. Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das operative Ergebnis (EBITDA) erhöhte sich um 14 Prozent auf 85,6 Mio. Euro. Das Konzernergebnis wuchs um 11 Prozent auf 34,4 Mio. Euro. Bereinigt um Sondereffekte legte es um 21 Prozent zu, wie weiter berichtet wurde.

Die Mitgliederbasis auf der Xing-Plattform wuchs bis Ende 2019 auf 17,6 Mio. an. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu.com verzeichnet derzeit im Schnitt mehr als 3 Mio. Besucher pro Monat. New Work bestätigte die Ziele für 2020. So wurde mehr als 300 Mio. Euro Umsatz und 100 Mio. Euro EBITDA für Ende 2020 in Aussicht gestellt.

New Work hat ihren Hauptsitz in Hamburg und beschäftigt insgesamt rund 1.600 Mitarbeiter. Das Unternehmen war Ende 2006 zum Kurs von 30 Euro an die Börse gegangen. Mit knapp 50 Prozent der Aktien ist die Burda Digital SE der größte Einzelaktionär. Die Aktie ist im SDAX notiert.

Redaktion MyDividends.de