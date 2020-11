NEW WORK - Vor den Bullen liegt viel Arbeit

New Work SE - WKN: NWRK01 - ISIN: DE000NWRK013 - Kurs: 249,000 € (XETRA)

In der New-Work-Aktie warten Anleger weiter auf den ganz großen Durchbruch, nachdem zuletzt der mittelfristige Unterstützungsbereich um 225 EUR getestet und erfolgreich verteidigt werden konnte. Anschließend konnte sich der Aktienkurs zwar etwas erholen, wirklich überzeugen konnten die Bullen dabei aber noch nicht. Man schaffte es in den vergangenen Tagen nicht, prozyklische Signale auszulösen. Ein solches wäre beispielsweise der Anstieg über das letzte Zwischenhoch bei 268 EUR.

Unter diesen Gesichtspunkten haben die Käufer in der Aktie zwar weiterhin Chancen, ausruhen kann man sich jedoch nicht. Wie der Wochenchart zeigt, stellen sich den Bullen bis hin zu ca. 300 EUR eine ganze Reihe von Widerständen entgegen. Sollten diese aber geknackt werden können, wäre der Weg zum Allzeithoch mehr oder minder frei.

Genau an diesem Unterfangen könnten die Käufer aktuell arbeiten. Wichtig wäre es jetzt, kein neues Tief unterhalb von 215,50 EUR mehr zuzulassen. In einem solchen Fall wäre auch der aktuelle Rallyversuch gescheitert und die Bullen müssten von vorne beginnen. Im ungünstigsten Fall sorgt der Rückfall unter 215,50 EUR sogar für einen Stimmungsumschwung und die Aktie fällt in Richtung 190 EUR oder sogar zum Jahrestief zurück.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

New Work SE

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)