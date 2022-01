New Year, New Gains! Tesla und Nio heben ab. McDonald's zum Kauf empfohlen.

Replaced by the video

New Year, New Gains! Der erste Handelstage in 2022 und die Wall Street tendiert freundlich. Saisonal betrachtet, sollte es zumindest in den ersten Tage des Jahres bergauf gehen. Tesla gehört zu den Stars des Tages, mit einem Anstieg von rund 7 Prozent. Im vierten Quartal wurden weltweit 308.600 Fahrzeuge ausgeliefert. Analysten hatten lediglich 267.000 angepeilt! Auch Nio liefert im Dezember überraschend viele Autos aus. Omikron wird an der Wall Street zunehmend als temporäres Ereignis gesehen. Research der Columbia Universität signalisiert, dass bereits um den 9. Januar der Gipfel an Neuinfektionen erreicht sein dürfte.

0:00 - Intro

0:25 - Es geht bergauf

3:48 - Einzelwerte: Paymentfirmen empfohlen!

6:53 - Tesla, Star des Tages. Und Nio.

11:16 - McDonald’s: Kaufempfehlung

12:15 - Airbus vs. Boeing, Ölpreis vs. Omikron

14:04 - Build back later & Inflation

16:32 - Ausblick: Amazon attraktiv?

19:14 - CAESAR

