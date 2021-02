New York Fashion Week in Corona-Pandemie ins Internet verlagert

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Fashion Week ist wegen der Corona-Pandemie für die Zuschauer weitgehend ins Internet verlagert worden. Zum Auftakt der Modewoche wollten am Sonntag Star-Designer wie Jason Wu und Prabal Gurung ihre Entwürfe zeigen, bis Donnerstag sind dann auch noch unter anderem Rebecca Minkoff oder Proenza Schouler dran. Zwischen den Modenschauen, die im Internet angesehen werden können, sind auch immer wieder Diskussionsrunden mit Designern und Mode-Experten geplant. Zahlreiche große Namen der Mode-Branche, wie beispielsweise Ralph Lauren oder Marc Jacobs, sind bei der abgewandelten Version der New Yorker Modewoche allerdings nicht dabei./cah/DP/mis