New Yorks Gouverneur stellt sich in Lockerungsstreit gegen Trump

Washington (Reuters) - Im Streit über die Autorität zur Lockerung der Corona-Maßnahmen hat sich der Gouverneur von New York offen gegen Präsident Donald Trump gestellt.

Er würde einer Anordnung des Republikaners nicht Folge leisten, wenn sie die Bürger seines Bundesstaates gefährden würde, sagte der Demokrat Andrew Cuomo am Dienstag dem Sender CNN. Cuomo wies zudem die Darstellung Trumps zurück, der Präsident habe die absolute Weisungsbefugnis über die Bundesstaaten im Bezug auf die Bekämpfung der Pandemie. Diese Diskussion sei vor langer Zeit geführt worden, sagte er unter Verweis auf die Verfassung. "Dort steht das genaue Gegenteil von dem, was der Präsident gesagt hat." Eine derartige Macht würde den Präsidenten zu einem König machen.

Trump hatte am Montag im Zusammenhang mit einer Lockerung der Schutzmaßnahmen für das Staatsoberhaupt eine "allumfassende Macht" (engl. "the authority is total") beansprucht. Die Darstellung wurde von Rechtsexperten und einigen Gouverneuren zurückgewiesen. Zehn Bundesstaaten - darunter New York und Kalifornien - koordinieren ihre Pläne für eine Lockerung der Pandemiemaßnahmen unabhängig von der Regierung in Washington. Zusammen stehen sie für 38 Prozent der US-Wirtschaftsleistung. Bis auf einen Bundesstaat werden alle von Demokraten regiert. Der Zuständigkeitsstreit fällt in den Wahlkampf vor den Präsidentschafts- und Kongresswahlen im November. Der Statistik-Website FiveThirtyEight https://projects.fivethirtyeight.com/trump-approval-ratings zufolge hat Trump in den vergangenen Tagen in Umfragen an Zustimmung verloren, nachdem er am Anfang der Pandemie Zuspruch erfahren hatte.