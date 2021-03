NEWMONT - Aktie mit Kaufsignal

Newmont Corp. - WKN: 853823 - ISIN: US6516391066 - Kurs: 61,420 $ (NYSE)

Das am 19. Februar ("NEWMONT - Bereitet die Aktie den Ausbruch vor?") hier an dieser Stelle vorgestellte bullische Szenario für die Aktien des Goldminenkonzerns nimmt langsam aber sicher konkrete Formen an: In der vergangenen Woche wurde bereits der im Februar skizzierte Abwärtstrend wie avisierte überwunden und gestern gelang nun auch der Ausbruch über den EMA200 im Tageschart.

Newmont mit Kaufsigna(en) im Tageschart

Das erste Kaufsignal wurde mit dem Bruch der Abwärtstrendlinie im Tageschart generiert, das zweite prozyklische Kaufsignal erfolgte gestern mit dem überzeugenden Ausbruch über den viel beachteten EMA200 im Tageschart bei 59,13 USD.

So lange die Aktie nun nicht wieder per Tagesschluss unter den Unterstützungsbereich 58,20/30 USD abrutscht, ist der Weg des geringsten Widerstands kurzfristig klar aufwärts. Wer Ende Februar antizyklisch das präferierte Szenario gekauft hat, kann somit bereits im Plus absichern.

Oberhalb von 58,20/30 USD haben die Käufer die besseren Karten für eine Fortsetzung auf der Oberseite in den Bereich 66 bis 68 USD, potenziell deutlich höher.

Newmont Corp Aktie Chartanalyse Tageschart

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)