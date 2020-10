NEWMONT - Bullen haben ein Problem

Newmont Corp. - WKN: 853823 - ISIN: US6516391066 - Kurs: 62,290 $ (NYSE)

Die Newmont-Aktie kletterte am 05. August 2020 auf ein Hoch bei 72,20 USD und näherte sich damit dem Allzeithoch aus dem November 2011 bis auf 20 Cent an. Unterhalb dieses Hochs konsolidierte der Wert anschließend in einem symmetrischen Dreieck.

Am 21. September fiel die Aktie per Tagesschlusskurs aus diesem Dreieck nach unten raus. Danach kam es zu einem Rückfall auf 59,33 USD und einer Erholung auf 64,10 USD. Diese Erholung kann als Pullback an das Dreieck angesehen werden. An der Unterkante dieses Dreiecks prallte der Wert am Donnerstag nach unten ab. Am Freitag kam es zu weiteren moderaten Verlusten.

Jetzt shorten?

Das Chartbild der Newmont-Aktie macht auf Sicht von einigen Tagen bis wenigen Wochen einen bärischen Eindruck. Die Aktie könnte sich am Beginn einer Verkaufswelle in Richtung 55,75-55,50 USD oder sogar 52,48 USD befinden. Erst ein Ausbruch über das Hoch vom Donnerstag bei 64,10 USD würde das Chartbild wieder verbessern. Eine neue starke Rally wäre dann vorerst aber auch nicht zu erwarten.

Newmont Corp.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)