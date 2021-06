Newmont veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2020

Heute hat die Newmont Corporation (NYSE: NEM; TSX: NGT) ihren Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2020 (2020 Annual Sustainability Report) vorgestellt, der Teil einer Reihe von Berichten über die ökologischen, gesellschaftlichen und unternehmerischen Praktiken (Environmental, Social and Governance, ESG) des Unternehmens in Schlüsselbereichen ist, die Gesundheit, Sicherheit und Schutz, Menschenrechte, Umwelt, soziale Anerkennung, Governance sowie Inklusion und Vielfalt umfassen.

„Während wir unser 100-jähriges Bestehen feiern, war Newmonts Einsatz für einen nachhaltigen und verantwortungsvollen Bergbau noch nie so groß wie heute. Unser Nachhaltigkeitsbericht bietet einen umfassenden Überblick über unsere Leistungen in den Bereichen Sicherheit, Umwelt und Soziales“, sagte Tom Palmer, Präsident und CEO von Newmont. „Mit diesem Bericht bieten wir einen transparenten Überblick darüber, wie wir uns für eine positive Veränderung im Leben unserer Mitarbeiter, Stakeholder, Geschäftspartner und Gastgemeinden auf der ganzen Welt einsetzen.“

Eckpunkte des Nachhaltigkeitsberichts 2020 von Newmont:

Einsatz für Gesundheit und Sicherheit: Erreicht wurde die beste Sicherheits- und Finanzleistung in der Geschichte des Unternehmens. Investitionen in unser „Fatality Risk Management“-Programm zum Umgang mit dem Risiko von Todesfällen und die Konzentration auf die kritischen Kontrollmechanismen zur Verhinderung von Todesfällen haben dazu geführt, dass Newmont die Anzahl potenziell signifikanter Ereignisse reduzieren und die niedrigste Verletzungsrate in seiner Geschichte erreichen konnte.

Reaktion auf COVID-19: Das Unternehmen hat sein Rapid-Response-Programm freigeschaltet, um die Gesundheit und Sicherheit der Belegschaft sowie der Einwohner von Gastgemeinden und nahe gelegenen Orten während der COVID-19-Pandemie zu schützen. Durch den COVID-19 Global Community Support Fund von Newmont hat das Unternehmen die Gemeinden bei der Bewältigung der Pandemie und bei der Wiederherstellung in drei Schlüsselbereichen unterstützt: Gesundheit der Belegschaft und der lokalen Einwohner, Ernährungssicherheit und lokale wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit.

Kampf gegen den Klimawandel: Newmont hat seinen Einsatz für den Umweltschutz weiter verstärkt, indem das Unternehmen branchenweit wegweisende Ziele in Bezug auf den Klimawandel bekannt gegeben hat, die eine Reduzierung der Scope-1- und Scope-2-Emissionen um mehr als 30 Prozent und eine Reduzierung der Scope-3-Emissionen um 30 Prozent bis 2030 vorsehen – mit dem ultimativen Ziel, bis 2050 klimaneutral zu sein. Newmont hat sich dazu verpflichtet, in den nächsten fünf Jahren 500 Mio. USD zu investieren, um diese Ziele zu erreichen.

Anhaltende gemeinsame Wertschöpfung: Newmont spielte weiterhin eine wichtige Rolle bei der Schaffung von wirtschaftlichen Werten in den Gastgemeinden und lokalen Gerichtsbarkeiten und trug mit Löhnen und Sozialleistungen, Betriebskosten, Kapitalausgaben, Lizenzgebühren und Steuern 7,7 Mrd. USD an wirtschaftlichem Wert für seine Belegschaft, die Gastgemeinden und lokale Gerichtsbarkeiten bei. Dazu gehören auch Ausgaben in Höhe von 3,9 Mrd. USD für lokale und nationale Zulieferer sowie Investitionen in Höhe von 20,5 Mio. USD in Gemeindeprojekte und die Schaffung von kontinuierlichen Beschäftigungsmöglichkeiten für lokale Mitarbeiter und Ureinwohner.

Die Nachhaltigkeitsbemühungen von Newmont werden weiterhin von mehreren führenden unabhängigen Organisationen gewürdigt:

Zum sechsten Mal in Folge wurde Newmont als bestplatziertes Goldbergbauunternehmen im Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ausgezeichnet und steht weiterhin auf der FORTUNE-Liste der „World’s Most Admired Companies“ an der Spitze der weltweit am meisten geschätzten Bergbauunternehmen;

Es sicherte sich die Note „A-“ vom CDP für die CDP-Klima-Bewertung, welche die koordinierten Maßnahmen zu Klimaangelegenheiten widerspiegelt;

Es wird auf Platz 6insgesamt und als bestes Bergbauunternehmen in der 3BL-Liste der 100 besten Unternehmensbürger („100 Best Corporate Citizens“) geführt;

Newmont erreichte die perfekte Punktzahl von 100 im Corporate Equity Index der Human Rights Campaign Foundation für seine Arbeit zur Schaffung eines inklusiven Arbeitsplatzes für Mitarbeiter, die sich als LGBTQ+ identifizieren, und das Unternehmen wurde für seine Bemühungen zur Förderung von Frauen am Arbeitsplatz in den Gender-Equality Index (GEI) von Bloomberg aufgenommen;

Es wurde von „Newsweek“ in der Liste der verantwortungsvollsten amerikanischen Unternehmen („America’s Most Responsible Companies“) für 2020 als bestes Goldbergbauunternehmen und im S&P 500 als zweittransparentestes Unternehmen geführt.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2020 von Newmont wurde in Übereinstimmung mit der Kernoption der GRI-Standards, der GRI-Ergänzung für den Bergbau- und Metallverarbeitungssektor und dem SASB-Protokoll (Sustainability Accounting Standards Board) für Metallverarbeitung und Bergbau verfasst und wurde extern geprüft. Zusätzlich orientiert sich dieser Bericht an zwei neuen Rahmenwerken für die Offenlegung, den Mining Principles’ Performance Expectations des ICMM und den Responsible Gold Mining Principles des World Gold Council.

Der Bericht verdeutlicht den anhaltenden Einsatz von Newmont für Transparenz und Verantwortlichkeit bei seinen wichtigsten Nachhaltigkeitsthemen. Um den Investoren den Bericht zu erläutern und Stakeholdern entscheidungsrelevante Informationen zur Verfügung zu stellen, wird Newmont am 8. Juli einen Webcast veranstalten, um die Inhalte seiner Nachhaltigkeitsberichte zu diskutieren. Der vollständige Nachhaltigkeitsbericht 2020 steht zusammen mit den ESG-Datentabellen und einem umfassenden GRI/SASB-Inhaltsverzeichnis auf der Website von Newmont zum Download bereit.

Über Newmont

Newmont ist das weltweit führende Goldunternehmen und Hersteller von Kupfer, Silber, Zink und Blei. Das erstklassige Portfolio des Unternehmens an Vermögenswerten, potenziellen Kunden und Talenten ist in bergbaufreundlichen Gerichtsbarkeiten in Nordamerika, Südamerika, Australien und Afrika verankert. Newmont ist der einzige Goldproduzent, der im S&P-500-Index gelistet und für seine grundlegenden Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken allgemein anerkannt ist. Das Unternehmen ist Branchenführer bei der Wertschöpfung, unterstützt durch robuste Sicherheitsstandards, überlegene Ausführung und technische Kompetenz. Newmont wurde 1921 gegründet und ist seit 1925 börsennotiert.

Bei Newmont ist es unser Ziel, durch nachhaltigen und verantwortungsvollen Bergbau Werte zu schaffen und Leben zu verbessern. Weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie und entsprechenden Initiativen von Newmont finden Sie unter www.newmont.com.

