Nexign Microservices-Plattform von Internationaler Telekommunikations-Community innerhalb einer Woche zweifach ausgezeichnet

Wie Nexign (ein Unternehmen der ICS Holding), ein internationaler Anbieter von Business-Support-Systemen (BSS), bekannt gab, ist das Unternehmen mit dem MEA Technology Achievement Award ausgezeichnet worden und in die engere Wahl für eine weitere angesehene internationale Auszeichnung der Telekommunikationsbranche, Glotel, gekommen.

Der MEA Tech Award wurde von der Zeitschrift MEA Business, einer der führenden Wirtschaftspublikationen im Nahen Osten und in Afrika, eingeführt, während der Global Telecom Award die wichtigsten Akteure der Telekommunikationsbranche aus der ganzen Welt zusammenführt und Innovationen sowie herausragende Leistungen würdigt.

Die Auszeichnung und Nominierung wurden in derselben Woche für die Microservices Platform von Nexign und das darauf basierende Projekt Microservices Factory verliehen.

Die Microservices Platform von Nexign unterstützt den gesamten Zyklus der Entwicklung und Bereitstellung auf der Grundlage einer Cloud-nativen Microservices-Architektur, welche die Grundlage für die kontinuierliche Erstellung neuer digitaler Dienste bildet. Das System nutzt die CI/CD-Automatisierung und erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Partnern durch standardisierte APIs. Diese Lösung ermöglichte die Einführung der Microservices Factory bei MegaFon und versetzte das Unternehmen in die Lage, die Time-to-Market (TTM)-Phase für interne Innovationen zu verkürzen. Das Nexign Microservices Framework ermöglichte MegaFon die Einführung von über 100 neuen Diensten, die Markteinführung einer Plattform für digitale Dienste mit mehreren Abonnements (MegaFon Plus) und eine allgemeine Verkürzung der TTM von 3-4 Monaten auf 2 Wochen.

Das Projekt führte zum Aufbau eines offenen Ökosystems, das ständig mit neuen Partnern erweitert wird, die das Portfolio von MegaFon mit neuen Produktangeboten bereichern. Die Nexign Microservices Platform ermöglicht es Telekommunikationsbetreibern, immer an der Spitze der Marktveränderungen zu bleiben und den sich ständig ändernden Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden.

Sowohl das Entwicklungsprojekt als auch das Endprodukt haben in der internationalen Telekommunikationsbranche Anerkennung gefunden, was die Vergabe des MEA Tech Award sowie die Nominierung von Glotel belegt.

„Der Preis und die Nominierung sind nicht nur eine große Ehre für Nexign. Sie sind eine Bestätigung für die Anerkennung und Wertschätzung unserer Projekte durch die Fachwelt. Wir sind der festen Überzeugung, dass die Microservices-Plattform eine Lösung ist, die die Welt der Telekommunikation heutzutage wirklich braucht. Sie würde es CSPs ermöglichen, schnell auf alle Herausforderungen des Marktes zu reagieren“, so Dmitry Antipov, Customer Relations Director bei Nexign.

Über Nexign

Nexign Nexign (ein Unternehmen der Intellectual Computer Systems Holding (ICS Holding)) ist ein führender Anbieter von BSS-Lösungen für Telekommunikationsbetreiber in 17 Ländern. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Modernisierung der IT-Systeme von CSPs, um deren Rentabilität zu steigern und die Time-to-Market-Phase für neue Produkte zu senken.

In über 30 Jahren Marktpräsenz hat Nexign ein umfangreiches Angebot an technologischen Lösungen geschaffen, um die Umstrukturierung von Telekommunikationsbetreibern zu begleiten und zu unterstützen. Die Produkte von Nexign reichen von konvergenten BSS-Systemen bis hin zu ausgefeilten Optimierungslösungen für untergeordnete Software. Nexign ist stolz auf seinen umfassenden Ansatz zur Reorganisation aller Arten von Prozessen in der Telekommunikationsbranche, der dem Kundengeschäft neue Impulse gibt und Innovationen fördert.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website und verfolgen Sie die neuesten Nachrichten von Nexign auf Twitter, Facebook und LinkedIn.

Über ICS Holding

Intellectual Computer Systems Holding (https://x-holding.ru/) X ist ein multidisziplinärer russischer IT-Konzern, der eine führende Position auf dem Markt für Technologie und IT-Dienstleistungen einnimmt. Die ICS Holding ist der größte IT-Anbieter für Telekommunikationsbetreiber und eine der am schnellsten wachsenden IT-Holdings auf dem russischen Markt. Die ICS Holding zählt zu den drei größten IT-Entwicklungsunternehmen Russlands, zu den zehn größten IT-Unternehmen und zu den zehn größten Anbietern von Ausrüstung für den Industriesektor. Die Holding umfasst mehr als 30 Unternehmen, die in fünf Unterholdings zusammengefasst sind: YADRO, Nexign, Citadel, Kryptonit und Forpost.

Zu den wichtigsten Prioritäten der ICS Holding gehören die digitale Umstrukturierung von Unternehmen, Informationssicherheit, Datenspeichersysteme, Kryptografie und Quantencomputing, maschinelles Lernen und künstliche neuronale Netze, Blockchain-Technologie und künstliche Intelligenz (KI). Im Hinblick auf die regionale Reichweite deckt das Unternehmen alle Regionen Russlands sowie mehrere Länder in der GUS und darüber hinaus ab.

Die Unternehmen der ICS Holding beschäftigen mehr als 6.000 Mitarbeiter. Mehr als 120 globale Projekte wurden in Russland und weltweit durchgeführt. Mehr als 1000 Kunden der ICS Holding arbeiten in mehr als 20 Ländern.

Der Gesamtumsatz der Unternehmen der ICS Holding erreichte im Jahr 2020 85 Milliarden Rubel. Das Partnernetz der ICS Holding umfasst mehr als 50 Unternehmen in Russland und in weiteren Ländern.

15.09.2020 Die ICS Holding wird ein Unternehmen von USM Telecom.

