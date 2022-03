Nexign und Vanrise arbeiten bei der Einrichtung eines umfassenden transformativen digitalen Ökosystems für Kommunikationsdienstleister zusammen

Nexign, ein großer internationaler Anbieter von BBS-Lösungen für Telekommunikationsunternehmen, und Vanrise Solutions, ein führender Anbieter von OSS/BSS- und Mediations-Telekommunikationslösungen, freuen sich ihre Zusammenarbeit bei der Unterstützung von Kommunikationsdienstleistern mit Transformationszielen bekannt zu geben. Mit ihrem integrierten Angebot an OSS/BSS-Lösungen helfen Nexign und Vanrise den Unternehmen, die gewünschten Ergebnisse zu erreichen.

Das starke BSS-Portfolio von Nexign, zu dem ein Online-Abrechnungssystem, Rechnungs- und Kundenverwaltungslösungen gehören, ist jetzt erweitert um Lösungen und Erfahrungen in den Bereichen Mediation, Workflow-Management, Order Orchestration, Network Inventory Management und Bereitstellung von Dienstleistungen. Damit ist eine strategische Vision von CSP verwirklicht. Das integrierte Angebot fördert Service-Innovationen und eine schnelle Markteinführung mithilfe eines dynamischen Lösungsframeworks, das neue Technologien und Upgrades der Netzwerkinfrastruktur unterstützt und Skalierbarkeit, geschäftliche Flexibilität und eine nahtlose Integration mit Systemen von Drittanbietern sicherstellt. Dadurch wird eine Rationalisierung von Geschäftsinteraktionen ermöglicht. Mithilfe des gebündelten Angebots können jetzt Kommunikationsdienstleister neue Einnahmequellen erschließen, das Kundenerlebnis verbessern, den Kundenstamm erweitern und der Konkurrenz in einer schnelllebigen Welt aufkommender Technologien und Innovationen, in der Zeit wirklich Geld ist, einen Schritt voraus sein.

„Wir sind uns sicher, dass die Zusammenarbeit mit Vanrise Synergien zwischen den Produktportfolios eröffnet, beide Unternehmen bei der Erfüllung von Kundenwünschen unterstützt und eine starke Basis für groß angelegte Transformationsprojekte schafft“, so Maxim Nartov, BDO bei Nexign.

„Wir sind davon überzeugt, dass eine gemeinsame Vision ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Partnerschaft ist, und genau das haben wir mit Nexign erreicht. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit der Synergie, die zwischen uns besteht, gemeinsam neue Maßstäbe setzen und beachtliche Geschäftsergebnisse erzielen werden, denn das vereinte Portfolio verheißt unseren Zielmärkten einen einzigartigen Wertbeitrag“, so Dana El Bizri, Global Channels Manager bei Vanrise.

Beide Unternehmen bündeln ihre Kräfte, um die Ziele von Kommunikationsdienstleistern auf den afrikanischen, asiatischen und europäischen Märkten noch besser zu erfüllen. Dabei bauen sie auf ihre langjährige Erfahrung in der Telekommunikationsbranche, die Einhaltung internationaler Telekommunikationsstandards, agile Betriebsabläufe und ein dynamisches Software-Framework, das komplexe Anforderungen leicht umsetzbar macht, eine reibungslose Bereitstellung garantiert und starke Leistung, einzigartige Kundenerlebnisse und strategische Geschäftsgewinne verspricht.

Nexignist ist ein bedeutender Anbieter von Lösungen für Telekommunikationsbetreiber in 17 Ländern. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf die Modernisierung der IT-Systeme von Kommunikationsdienstleistern, die zu einer gesteigerten Rentabilität und verkürzten Markteinführungszeit für neue Produkte führt. Nexign hat im Laufe seines mehr als 30-jährigen Bestehens ein umfassendes Angebot an technologischen Lösungen zur Unterstützung und Sicherung der Transformation von Telekommunikationsbetreibern geschaffen. Die Produktpalette von Nexign reicht von konvergenten BSS-Systemen bis zu ausgefeilten Optimierungslösungen für untergeordnete Software. Nexign rühmt sich seines umfassenden Ansatzes bei der Reorganisation aller Arten von Prozessen in der Telekommunikationsbranche, der neue Impulse im Kundengeschäft setzt und Innovationen fördert. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website, und abonnieren Sie die Nexign-Nachrichten auf Twitter, Facebook und LinkedIn.

Vanrise Solutions ist ein führender Anbieter von Telekommunikationslösungen in den Bereichen OSS/BSS, Interconnect und Roaming, Umsatzsicherung, Betrugsmanagement und Netzwerküberwachung. Das auf Telekommunikationsbetreiber zugeschnittene Lösungsportfolio von Vanrise bietet eine umfassende Produktlandschaft, mit der sich Betriebsabläufe durch End-to-End-Automatisierung rationalisieren, tägliche Arbeitsabläufe optimieren, Betriebskosten senken, Umsätze sichern, die Zeit bis zur Markteinführung neuer Produkte/Dienstleistungen verkürzen und innovative digitale Dienste ermöglichen lassen. Damit bereitet Vanrise den Weg zu einer vollständigen digitalen Transformation. Vanrise ist stolz auf seine erfolgreichen Projektumsetzungen und mehr als 50 Installationen in Afrika, Asien und Europa. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite, und abonnieren Sie die Vanrise-Nachrichten auf Twitter, Facebook und LinkedIn.

