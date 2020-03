Nexperia CEO Frans Scheper scheidet aus, Xuezheng Zhang (Wing) wird CEO von Nexperia

Am 24. März 2020 gab Nexperia bekannt, dass sich CEO Frans Scheper für den Vorruhestand entschieden hat und seinen Posten als CEO und Management Board Member per 25. März 2020 abgeben wird. Zum gleichen Zeitpunkt wird Xuezheng Zhang (Wing), derzeitiger Chairman of the Management Board von Nexperia, die Funktion des CEO übernehmen.

Frans Scheper wird dem Chairman für einen gewissen Zeitraum als Berater zur Seite stehen, um einen reibungslosen Wechsel und die Geschäftskontinuität sicherzustellen. Der Vorstand von Nexperia möchte hiermit seinen tief empfundenen Dank und Respekt für die Leistung von Frans Scheper als CEO of Nexperia (und zuvor in seiner Funktion des General Manager of BU Standard Products bei NXP Semiconductors) aussprechen. Unter Schepers Leitung hat sich das Unternehmen zu einem unabhängigen Marktführer der Weltklasse entwickelt und Rekorde in Sachen Erträge und Rentabilität aufgestellt.

Frans Scheper erklärte: „Ich bin stolz auf die Entwicklung von Nexperia und werde das Team vermissen. Dennoch habe ich beschlossen, meine vierjährige Tätigkeit nicht zu verlängern. Jetzt ist der Zeitpunkt für Wingtech gekommen, die zukünftige Führungsposition zu bestimmen.“

Xuezheng Zhang (Wing) kommentierte: „Frans hat bei dem Erfolg von Nexperia eine Schlüsselrolle gespielt. Im Namen des Vorstandes möchte ich ihm für die geleistete Arbeit herzlich danken. Ich bin entschlossen, eng mit dem Executive Management Team zusammenzuarbeiten. Und ich freue mich, dass mich Frans in den nächsten Monaten als Sonderberater unterstützen wird.“

Im Dezember 2019 schloss Wingtech den Kauf der Anteile in Höhe von 79,98 % an Nexperia zu einem Preis von 26,854 Mrd. CNY ab. Dies war die größte Übernahme eines Halbleiterunternehmens in der chinesischen Geschichte und das erste Mal, dass ein chinesisches Unternehmen einen weltweit führenden Halbleiteranbieter akquiriert hat.

Nexperia ist der Spezialist auf dem Gebiet der Serienproduktion von diskreten und MOSFET-Bauelementen sowie Analog- und Logikbausteinen für die strengen Anforderungen der Automobilbranche. Mit ständigem Blick auf höchste Effizienz produziert Nexperia Halbleiterbauelemente in gleichbleibend hoher Qualität, ohne die keine Elektronik auskommt – und davon mehr als 90 Milliarden pro Jahr. Das sind Produkte, die bei Prozess, Größe, Leistung und Eigenschaften immer wieder neue Maßstäbe setzen – und das bei branchenführend kompakten Packages mit wenig Energie- und Platzbedarf.

Mit Jahrzehnten an Erfahrung beliefert Nexperia viele der weltgrößten Unternehmen, beschäftigt über 11.000 Mitarbeiter in Asien, Europa und den USA, und bietet globalen Support. Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches IP-Portfolio und ist nach IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001 zertifiziert.

Wingtech, ein weltweit führender Anbieter von Kommunikations- und Halbleiterprodukten, beschäftigt weltweit über 9.000 F&E-Mitarbeiter und mehr als 30.000 Werksmitarbeiter. Wingtech pflegt eine enge Zusammenarbeit mit wichtigen globalen Mobiltelefon-, PC-, IoT- und Automobilmarken sowie anderen Herstellern und liefert jährlich mehr als 100 Millionen Mobiltelefone, Tablets, Laptops sowie Elektronikelemente für IoT und Automobile aus. Hinzu kommt die Produktion von über 100 Milliarden Halbleiterchips und Komponenten. Wingtech Communications Co., Ltd., die Tochtergesellschaft von Wingtech, ist das international größte ODM-Unternehmen im Bereich der Mobiltelefonie, und Nexperia ist ein in Europa etablierter Halbleiterhersteller mit einer 60-jährigen Geschichte im Bereich der Produktentwicklung. Nexperia ist der ausgeliederte Geschäftsbereich Standard Products von Dutch Royal Philips Semiconductors. Nexperia nimmt drei Führungspositionen in der Industrie in Bezug auf Dioden, Transistoren, ESD-Schutz, analoge und logische ICs, MOSFETs sowie in anderen Untersektoren ein. Die Produkte des Unternehmens sind weit verbreitet in Mobiltelefonen, PCs, IoT, im Automobilbau und anderen Branchen.

