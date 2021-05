NextEra Energy gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Energiekonzern NextEra Energy Inc. (ISIN: US65339F1012, NYSE: NEE) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,385 US-Dollar je Aktie ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 15. Juni 2021 (Record date ist der 2. Juni 2021).

Im Februar 2021 erfolgte im Vergleich zum Vorquartal (0,35 US-Dollar) eine Erhöhung der Dividende um 10 Prozent. Auf ein Jahr hochgerechnet schüttet der Energiekonzern 1,54 US-Dollar je Aktie aus. Somit errechnet sich basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von 74,29 US-Dollar (Stand: 20. Mai 2021) eine Dividendenrendite von 2,07 Prozent. Der Firmensitz von NextEra Energy befindet sich in Juno Beach im US-Bundesstaat Florida. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021 wurde ein operativer Umsatz von 3,73 Mrd. US-Dollar erzielt (Vorjahr: 4,61 Mrd. US-Dollar). Unter dem Strich stand ein Gewinn von 1,67 Mrd. US-Dollar nach einem Ertrag von 421 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Der bereinigte Ertrag lag bei 1,33 Mrd. US-Dollar nach einem bereinigtem Ertrag von 1,17 Mrd. US-Dollar im Vorjahr. Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2021 mit 3,71 Prozent im Minus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 142,52 Mrd. US-Dollar (Stand: 20. Mai 2021) auf. Redaktion MyDividends.de