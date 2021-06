Nicaragua - Polizei stellt Oppositionsführerin unter Hausarrest

Managua (Reuters) - In Nicaragua hat die Polizei die oppositionelle Politikerin Cristiana Chamorro in ihrem Haus festgesetzt.

Die Polizei habe Chamorro unter Hausarrest gestellt und ihr Anwesen in der Hauptstadt Managua besetzt, schrieb ihr Bruder, der Journalist Carlos Chamorro, in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter https://twitter.com/cefeche/status/1400163408989900800 am späten Mittwoch. Die Polizeiaktion folge auf einen Antrag der Staatsanwaltschaft, Chamorro wegen Geldwäsche und anderer Verbrechen zu verhaften, erklärten die Justizbehörden. Ein Gericht hatte dem Antrag stattgegeben, der zudem Chamorro von allen öffentlichen Ämtern aufgrund der gegen sie eingeleiteten strafrechtlichen Ermittlungen ausschließt. Weder Chamorro noch ihre Vertreter konnten sofort für einen Kommentar erreicht werden.

Die 66-jährige Vizepräsidentin wird als Präsidentschaftskandidatin gehandelt, die möglicherweise eine zersplitterte Opposition zusammenbringen könnte, um Präsident Daniel Ortega bei der Wahl im November zu besiegen. Sie ist die Tochter von Violeta Chamorro, die 1990 in einer Wahl Präsidentin von Nicaragua wurde und den derzeitigen Präsidenten Ortega nach dessen erster Amtszeit ablöste.

US-Außenminister Antony Blinken kritisierte das Vorgehen der Behörden gegen die Politikerin: Die aussichtsreiche Oppositionskandidatin an der Teilnahme an der Abstimmung zu hindern, spiegele Ortegas Angst vor freien und fairen Wahlen wider. Die Vereinten Nationen werfen der Staatsanwaltschaft vor, falsche Anschuldigungen gegen Kritiker des Präsidenten zu erfinden.