Nach der Ankündigung einer ersten Finanzierungsrunde über 5 Mio. € Ende 2019 ist Nicecactus mit der Übernahme von Glory4Gamers in seiner globalen Entwicklung noch einen Schritt weiter gegangen. Die strategische Allianz dieser beiden eSports-Experten bietet 1 Million Nutzern eine Komplettlösung, die das Wissen in der Ausbildung und Entwicklung von Fähigkeiten sowie in der Organisation von Online- und Offline-Turnieren vereint. Akteure, Partner und B2B-Kunden können nun gleichermaßen von der umfassenden Dienstleistungspalette dieser beiden Akteure profitieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200226005857/de/

Seit Ende Januar 2020 haben Nicecactus und Glory4Gamers ihre Expertise und ihre Lösungen mit dem Anspruch kombiniert, international weiter zu expandieren. Die G4G-Teams haben sich der Nicecactus-Familie angeschlossen und bilden nun ein 70-Personen-Team. Sie verstärken das bereits erfolgreiche Turnier- und Wettbewerbsmodell mit Preisgeldern für Spieler aller Niveaus. Darüber hinaus wird das Offline-B2B-Veranstaltungspaket, das Marken (Sponsoren und Verleger) die Durchführung von Werbekampagnen bei einem qualifizierten Publikum ermöglicht, zu einer der Säulen des Nicecactus-Angebots entwickelt.

Eine All-in-One-Plattform für angehende Champions

Amateur- oder Halbprofispieler, die Mitglieder der Plattformen Glory4Gamers und nicecactus.gg, profitieren nun von einer Komplettlösung, mit der sie professionell trainieren können, um ihr volles Potenzial zu entfalten und ihren Traum, Meister zu werden, zu verwirklichen. Es reicht von maßgeschneiderten Trainingseinheiten (Tutorials und Übungen) über Leistungsbewertungs- und Analysetools über tägliche Wettbewerbe mit Preisen bis hin zur Vernetzung der talentiertesten Spieler unter ihnen mit professionellen Akteuren des Sektors (Sponsoren, Teams).

Alle Spieler haben außerdem Anspruch auf den Nicecactus Grassroots e-Sports Fund – ein Zuschussprogramm in Höhe von 1 Mio. US-Dollar, mit dem sie die Reise- und Unterbringungskosten für die Teilnahme an Bootcamps an professionellen Trainingsorten oder auf Turnieren, für die sie sich qualifiziert haben, abdecken können.

„Die Entscheidung, Glory4Gamers zu erwerben, passt perfekt zu unserer Strategie, unser einzigartiges Angebot, das praktisch alle Aspekte des eSports umfasst, vom Amateur bis zum semiprofessionellen Spieler, sowie Unternehmen, die diese hoch qualifizierte Zielgruppe ansprechen wollen, weiterzuentwickeln und zu stärken“, so Mike Hessabi, Gründer und Präsident von Nicecactus.

„Der eSports-Markt wächst in rasantem Tempo, und wir wollen mehr denn je im Zentrum dieses Ökosystems stehen. Nicecactus geht mit einer innovativen Vision und großen Ambitionen an den Sport heran. Der Zusammenschluss von Glory4Gamers und Nicecactus war für uns offensichtlich, da wir eine sehr abgestimmte Vision und sich ergänzende Fähigkeiten besitzen“, Cyril Chomette, CEO und Gründer von Glory4Gamers, weiter.

Über Nicecactus:

Nicecactus, die erste allumfassende eSportplattform überhaupt, hat an der sonnenverwöhnten französischen Riviera Wurzeln geschlagen. Ihr Ziel ist es, aufstrebende eSportspieler zu fördern, die ihr Spielpotenzial entfalten und ihr Spiel perfekt beherrschen wollen. Nicecactus bietet ihnen eine professionelle Trainingsmethode sowie alle Tools, die sie benötigen, um ihren Traum, Meister zu werden, zu verwirklichen. Spieler aus der ganzen Welt werden ermutigt, das Beste aus sich herauszuholen, und zwar mithilfe eines kontinuierlichen Trainingsprogramms, eines fein abgestimmten Systems zur Verfolgung der Statistiken sowie der Möglichkeit, an Turnieren teilzunehmen und auf herausfordernde und unterhaltsame Weise Geld mit ihrer Leidenschaft zu verdienen. Der erste Nicecactus Grassroots eSports Fund belohnt die besten Spieler für ihr Talent und ihren Einsatz, indem er sie mit dem Universum der Profispieler vernetzt. www.nicecactus.gg

Über Glory4Gamers:

Das 2012 gegründete Unternehmen Glory4Gamers ist ein Pionier im Amateur-eSportmarkt. Die Plattform ist heute der führende Organisator von eSports-Turnieren in Frankreich und der 3. in Europa. Sie veranstaltet mehr als 2.000 Turniere pro Monat. Durch ihre einzigartige Echtzeit-Schiedsrichter-Komponente verspricht Glory4Gamers seinen Nutzern ein einzigartiges Sporterlebnis, in einer heiteren und fairen Spielumgebung und mit menschlicher Unterstützung aus nächster Nähe.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200226005857/de/

Media:

Marine Le Liepvre

Kaxa Communication

+33667967939