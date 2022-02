Nicht nur Alphabet: Diese 3 Aktien könnten ebenfalls einen Aktiensplit durchführen

In 2 Sätzen:

Die Muttergesellschaft von Google und YouTube wird ihre Aktien voraussichtlich Mitte Juli im Verhältnis 20:1 splitten.

Drei große Unternehmen mit sehr hohen Aktienkursen könnten bald nachziehen.

Mitten in der Gewinnsaison war die Ankündigung von Alphabet , dass man einen Aktiensplit im Verhältnis 1:20 durchführen wird, vielleicht die größte Überraschung überhaupt.

Unter der Annahme, dass die Aktionäre für den Split stimmen (und es gibt keinen Grund, der dagegen spricht), würde jede Alphabet-Aktie nach dem Split bis Mitte Juli etwa 143 US-Dollar wert sein. Das ist ein Rückgang gegenüber dem Schlusskurs des vergangenen Wochenendes von fast 2.866 US-Dollar pro Aktie (für die Klasse-A-Aktien).

Ein Aktiensplit ist eine Möglichkeit für ein börsennotiertes Unternehmen, den Aktienkurs und die Anzahl der ausstehenden Aktien zu ändern, ohne den Marktwert zu beeinflussen. Wenn die Aktien eines Unternehmens beispielsweise bei 400 Euro gehandelt werden und das Unternehmen einen Aktiensplit im Verhältnis 1:4 durchführt, erhalten die Aktionäre drei zusätzliche Aktien für jede Aktie, die sie bereits besitzen. Wer also 10 Aktien zu 400 Euro besaß, würde nach dem 4:1-Split 40 Aktien zu 100 Euro besitzen. Der Marktwert der Anlage hat sich nicht geändert (beide sind immer noch 400 Euro wert), aber der Aktienpreis und die im Umlauf befindlichen Aktien wurden angepasst.

Diese übliche Art von Aktiensplit, der sogenannte Forward-Split, erregt die Gemüter der Anleger in der Regel aus zwei Gründen. Erstens machen Forward-Splits die Aktien für Kleinanleger nominell erschwinglicher. Auch wenn einige Maklerunternehmen den Kauf von Bruchteilen von Aktien ermöglichen, ist dies nicht bei allen Online-Brokerage-Unternehmen der Fall. Für Anleger ist es wesentlich angenehmer, eine einzelne Alphabet-Aktie für 143 US-Dollar zu kaufen, als fast 2.900 US-Dollar zu sparen, um jetzt eine einzelne Aktie zu erwerben.

Zweitens sind Aktiensplits in der Zukunft fast immer ein Zeichen für ein erfolgreiches Unternehmen. Der Aktienkurs eines börsennotierten Unternehmens wäre gar nicht so hoch, wenn es nicht gut arbeiten und innovativ sein würde.

Nachdem zahlreiche namhafte Unternehmen nach der Ankündigung eines Aktiensplits einen Aufschwung erlebt haben, könnten die folgenden drei die nächsten sein.

Ob du es glaubst oder nicht, der E-Commerce-Gigant Amazon hat seine Aktien seit seinem Börsengang bereits dreimal gesplittet. Alle drei Splits fanden jedoch in einem Zeitraum von 15 Monaten zwischen Juni 1998 und September 1999 statt. Da seit mehr als 22 Jahren kein Aktiensplit mehr stattgefunden hat, liegt der Aktienkurs heute bei 3.152 US-Dollar. Das ist ein fast unerschwinglicher Preis für eine Aktie.

Der Grund, warum Amazon die Gelegenheit zu einem Aktiensplit ergreifen könnte, ist einfach: Es hat eine Wachablösung stattgefunden. Solange Jeff Bezos CEO war, schien es unwahrscheinlich, dass ein Aktiensplit infrage käme. Doch seit Andy Jassy am 5. Juli letzten Jahres offiziell das Ruder übernommen hat, könnte das Thema Aktiensplit wieder aufkommen. Jassy gründete und leitete Amazon Web Services, das margenstarke Segment der Cloud-Infrastrukturdienste, das weltweit die Nummer 1 bei den Cloud-Ausgaben ist.

Darüber hinaus könnte ein Aktiensplit die Amazon-Aktien nach einem durchwachsenen Bericht für das vierte Quartal beflügeln. Obwohl die Kurse sehr gut auf die Veröffentlichung der Ergebnisse des vierten Quartals reagierten, war der Großteil des Gewinns von Amazon in diesem Quartal auf seine Beteiligung an dem Elektrofahrzeughersteller Rivian zurückzuführen. In der Zwischenzeit lag die Umsatzprognose für das erste Quartal um etwa 2 Mrd. US-Dollar unter den Prognosen der Wall Street in der Mitte. Die Ankündigung eines Aktiensplits könnte dazu beitragen, den Amazon-Aktionären zu versichern, dass die langfristige Vision des Unternehmens weiterhin intakt ist.

Eine weitere hoch bewertete Aktie, die reif für einen Aktiensplit sein könnte, ist die Autoersatzteilkette AutoZone (WKN: 881531). Das Unternehmen hat seine Aktien seit seiner Börsennotierung bereits zweimal gesplittet, aber diese Splits fanden bereits im Januar 1992 und im April 1994 statt. In den fast 28 Jahren seit dem letzten Split sind die AutoZone-Aktien auf über 2.000 US-Dollar gestiegen.

Warum AutoZone seine Aktien seit fast 28 Jahren nicht mehr gesplittet hat? Nun, das liegt am Shareholder-Return-Programm des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen keine Dividende ausschüttet, kauft der Vorstand von AutoZone seit mehr als zwei Jahrzehnten aggressiv Aktien des Unternehmens zurück.

Zu Beginn des Jahres 1999 waren 150 Millionen Aktien im Umlauf. In diesem Jahr hatte AutoZone jedoch nur noch 20,6 Millionen Aktien im Umlauf. Seit Beginn des Aktienrückkaufprogramms im Jahr 1998 hat das Unternehmen mehr als 86 % seiner Aktien zurückgekauft, was Kosten in Höhe von 29,2 Mrd. US-Dollar verursacht hat. Rein oberflächlich betrachtet würde ein Aktiensplit die harte Arbeit des Managements, die Anzahl der ausstehenden Aktien zu reduzieren, zunichte machen und jede verbleibende AutoZone-Aktie umso wertvoller machen.

Doch jetzt könnte für den Vorstand des Unternehmens der perfekte Zeitpunkt für einen Aktiensplit sein. Mit nur noch 20,6 Millionen ausstehenden Aktien werden die Rückkaufmöglichkeiten von AutoZone immer geringer. Um auf dem Radar der Wall Street und der Kleinanleger zu bleiben, könnte ein Aktiensplit ein genialer Schachzug sein, der die Anleger dazu bringt, auf das Gaspedal zu treten.

Ein dritter rasanter Titel, der dem Beispiel von Alphabet folgen und einen Aktiensplit durchführen sollte, ist der Elektrofahrzeughersteller Tesla Motors. Tesla hat seine Aktien seit seiner Börsennotierung im Jahr 2010 einmal gesplittet (August 2020).

Es gibt drei Gründe, warum ein Aktiensplit für Tesla im Moment sinnvoll wäre. Zunächst einmal wurde der letzte Aktiensplit von Tesla (5:1) angekündigt, als die Aktien bei 1.374 US-Dollar gehandelt wurden. Zwar liegen sie derzeit etwas unter diesem Wert (die Aktien schlossen am vergangenen Wochenende bei 923 US-Dollar). Aber nur fünf Wochen zuvor lagen sie über 1.200 US-Dollar. Präzedenzfälle deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit einer Aufspaltung bei diesen Kursen wächst.

Zweitens ist sich CEO Elon Musk sehr wohl bewusst, dass Kleinanleger fest an seine Vision und die Zukunft von Tesla glauben. Es liegt im besten Interesse von Musk, sicherzustellen, dass Kleinanleger einen einfachen Zugang zum Kauf von Tesla-Aktien haben. Das bedeutet, dass der Aktienkurs gesenkt werden muss, damit ein breiteres Spektrum von Anlegern sein Geld einsetzen kann.

Drittens erinnert sich die Wall Street daran, was bei der letzten Ankündigung eines Aktiensplits durch Tesla geschah. Die Ankündigung eines Aktiensplits im Verhältnis 1:5 am 11. August 2020 führte zu einem Anstieg des Aktienwerts um mehr als 60 % in den 20 Tagen vor dem Split. Es ist möglich, dass es demnächst bei einem weiteren Split zu einer weiteren starken Rallye kommen könnte.

Der Artikel Nicht nur Alphabet: Diese 3 Aktien könnten ebenfalls einen Aktiensplit durchführen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Sean Williams besitzt Aktien von Amazon. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alphabet (A-Aktien), Amazon und Tesla. The Motley Fool empfiehlt Alphabet (C-Aktien). Dieser Artikel erschien am 8.2.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images