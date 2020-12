Nicolas Cage geht für Netflix Schmipfworten auf den Grund

BERLIN (dpa-AFX) - Oscarpreisträger Nicolas Cage (56) bekommt Medienberichten zufolge eine eigene Serie bei Netflix. In der sechsteiligen Doku-Reihe soll es um die Geschichte von Schimpfworten und deren Gebrauch in der Popkultur gehen, wie mehrere Medien berichteten. In jeder Episode von "History of Swear Words" (deutsch: Geschichte der Schimpfworte") sind demnach Interviews mit Historikern, Entertainern und Experten zu einem Schimpfwort geplant.

Auf der Liste stehen Begriffe wie "fuck", "shit" und "damn". Einen kleinen Vorgeschmack gibt es in einem Trailer des Streamingriesen, in dem Cage eine Minute lang über das Wort "pussy" philosophiert, während er auf eine Leinwand malt. "Es kann auch eine Katze sein", sagt er zum Schluss.

Cage gewann 1996 den Oscar als bester Hauptdarsteller für "Leaving Las Vegas" und war ein zweites Mal für seine Hauptrolle in "Adaption

- Der Orchideen-Dieb" (2003) nominiert. Weitere Hits waren

"Mondsüchtig" und Thriller wie "The Rock" und "Con Air". Cage spielte aber auch in Dutzenden Billigproduktionen mit, die nie ins Kino kamen. Die Netflix-Serie soll ab 5. Januar 2021 zu sehen sein./fdu/DP/eas