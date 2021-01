Niederländische Kommune testet alle 60 000 Einwohner

ROTTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Kommune Lansingerland hat alle 60 000 Einwohner zu einem Corona-Test aufgerufen. Nach einem Infektionsausbruch der britischen Virus-Variante sollen alle Bürger über zwei Jahre getestet werden, teilten die Gesundheitsbehörden am Montag mit. Es ist der erste Massentest in den Niederlanden. Die Kommune im Norden von Rotterdam will ab Mittwoch täglich rund 5000 Personen testen.

Die Gesundheitsbehörden und das Rotterdamer Universitätskrankenhaus erhoffen sich eine bessere Übersicht über die Verbreitung des Virus und der Mutationen. Bürger, die positiv getestet werden, sollen mindestens zehn Tage zu Hause bleiben. In der Region waren bisher 35 Infektionen mit der britischen Variante registriert worden. Die meisten hatten Verbindungen zu einer Grundschule in dem Ort Bergschenkhoek./ab/DP/fba