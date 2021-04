Niederländischer Ministerpräsident übersteht Misstrauensvotum nur knapp

Amsterdam (Reuters) - Das niederländische Parlament hat einen Misstrauensantrag, der Ministerpräsident Mark Rutte zum Rücktritt gezwungen hätte, nur knapp abgelehnt.

Rutte äußerte sich am frühen Freitagmorgen vor Reportern, dass dies eine sehr ernste Angelegenheit sei und er sich entschuldigt hätte. "Das Parlament hat mir eine wichtige Botschaft gegeben und ich werde mein Bestes tun, um das Vertrauen zurückzugewinnen", so der Ministerpräsident. In dem "Antrag auf Missbilligung" hieß es dennoch, Rutte habe "nicht die Wahrheit gesagt". Sigrid Kaag, die Vorsitzende der zweitgrößten Partei im Parlament, sagte, sie sei nicht sicher, ob sie nun bereit wäre, einer neuen Regierung mit Rutte beizutreten: "Wenn ich er wäre, würde ich nicht weitermachen."

Die Krise entstand am Donnerstag, nachdem Rutte zugab, privat darüber diskutiert zu haben, welchen Job ein prominenter Abgeordneter bekommen sollte, der sich kritisch über sein vorheriges Kabinett geäußert hatte.