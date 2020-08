Niederländischer Premier Rutte: Keine großen Partys mehr zu Hause

DEN HAAG (dpa-AFX) - Angesichts steigender Neu-Infektionen mit dem Coronavirus sollen Niederländer zu Hause keine größeren Feste mehr feiern. Sechs Gäste seien das Maximum, sagte Ministerpräsident Mark Rutte am Dienstagabend in Den Haag. Geburtstage, Partys, Hochzeiten oder der Umtrunk mit den Nachbarn seien jetzt die Gelegenheiten mit den meisten Infektionen, sagte der Premier. "Wir geben jedem den sehr dringenden Rat: Feiert keine Feste zu Hause mit größeren Gruppen."

Niederländer sollten stattdessen mit Gruppen in Gaststätten feiern, wo der Sicherheitsabstand von 1,5 Meter eingehalten werden könnte. "Kein körperlicher Kontakt, keine Polonaise, Glückwünsche auf Abstand", sagte Rutte.

In den Niederlanden waren in der vergangenen Woche rund 400 Neu-Infektionen festgestellt worden. Insgesamt hatten sich rund 63 000 Menschen bisher mit dem Virus infiziert, rund 6100 Menschen starben nachweislich in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung.