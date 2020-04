Niedersachsen fordert Öffnungsperspektiven für alle Bereiche

Berlin (Reuters) - Spätestens in der ersten Mai-Woche müssen Bund und Länder nach Ansicht der niedersächsischen Landesregierung weiteren Branchen eine Öffnungsperspektive nach dem Virus-Shutdown verschaffen.

Die Zeit sei reif, "die unterschiedlichen Sektoren alle mit einer Perspektive zu versehen", sagte Ministerpräsident Stephan Weil am Dienstag in Hannover. Dies müsse stufenweise und abhängig von der Ausbreitung des Coronavirus geschehen. Der SPD-Politiker zählte Handel, Tourismus, Gastronomie und Kinder auf: "Wir brauchen an dieser Stelle eine Perspektive." Bei den Beratungen der Regierungschefs von Bund und Ländern am 6. Mai sei zu klären, "an welchen Stellen wir, in welchem Tempo dann zu einem normaleren Leben zurückkehren können".

Von der Videokonferenz der Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten am Donnerstag sind nach Weils Worten keine weitreichenden Entscheidungen zu erwarten. "Das zeichnet sich deutlich ab", sagte Weil.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht davon aus, dass es bei einer regionalen Zunahme von Infektionen vor Ort auch wieder zu strikteren Maßnahmen kommen kann. Bei einem Ausbruchsgeschehen in einer Stadt oder in einem Landkreis könne es "sehr gezielt und zügig vorübergehend wieder einschränkende Maßnahmen im Alltag" geben, "aber eben nicht für das ganze Land", sagte der CDU-Politiker bei einer Pressekonferenz mit Weil.