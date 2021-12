Niedersachsen kündigt verschärfte Corona-Maßnahmen über Feiertage an

HANNOVER (dpa-AFX) - In Niedersachsen soll es von Heiligabend bis zum 2. Januar landesweit verschärfte Corona-Maßnahmen geben. Diskotheken müssen dann etwa schließen und Veranstaltungen sind mit weniger Menschen erlaubt. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Freitag in Hannover an./mni/DP/stw