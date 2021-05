Niedrigere Risikovorsorge bringt Raiffeisen Bank International Gewinnsprung

Wien (Reuters) - Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat ihren Gewinn zu Jahresbeginn dank einer niedrigeren Vorsorge für Kreditausfälle um mehr als ein Fünftel gesteigert.

Unter dem Strich kletterte das Ergebnis im ersten Quartal auf 216 Millionen Euro von 177 Millionen Euro im Vorjahresquartal, wie die in vielen Ländern Osteuropas sowie in Russland tätige Bank am Freitag mitteilte. Das Institut schlägt sich damit besser als erwartet. Analysten hatten laut einer Erhebung der Bank im Schnitt mit einem Konzernergebnis von 188 Millionen Euro gerechnet.

Die Betriebserträge schrumpften im Jahresvergleich um elf Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Dabei reduzierte sich der Zinsüberschuss um 13 Prozent auf 767 Millionen, hervorgerufen

durch Zinssenkungen und Währungsabwertungen, insbesondere in Russland und der Ukraine. Der Provisionsüberschuss verringerte sich um drei Prozent auf 434 Millionen. Am Ausblick hielt die Bank fest.