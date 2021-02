Nielsen kündigt Dividende an

Der Marktforscher Nielsen Holdings PLC (ISIN: GB00BWFY5505, NYSE: NLSN) zahlt am 18. März 2021 eine Quartalsdividende von 6 US-Cents je Aktie an seine Anteilseigner aus. Record date ist der 4. März 2021.

Auf das Jahr gerechnet zahlt Nielsen 0,24 US-Dollar an die Investoren. Damit beträgt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Börsenkurs von 22,69 US-Dollar (Stand: 5. Februar 2021) 1,06 Prozent. Im November 2019 gab der Konzern eine Reduzierung der Dividende von 35 US-Cents auf 6 US-Cents vierteljährlich bekannt. Im März 2013 schüttete das Unternehmen erstmals eine Dividende aus (0,16 US-Dollar).

Nielsen mit Hauptsitz in Diemen, Niederlande, und in New York ist auf die Erhebung und das Reporting von Einkaufs- und Medieninformationen spezialisiert. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2020 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 1,56 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,62 Mrd. US-Dollar), wie am 2. November 2020 berichtet wurde.

Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 8,72 Prozent im Plus und hat eine Marktkapitalisierung von derzeit 8,1 Mrd. US-Dollar (Stand: 5. Februar 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de