NielsenIQ etabliert sich als unabhängiges, eigenständiges Unternehmen

Heute schlägt NielsenIQ mit der Übernahme durch Advent International und in Zusammenarbeit mit dem künftigen Executive Chairman und CEO James „Jim“ Peck ein neues Kapitel als unabhängiges Unternehmen auf. Als eigenständiges Unternehmen ist NielsenIQ besser positioniert, um die Umgestaltung seiner Geschäftstätigkeit zu beschleunigen und seine marktführende Position zu festigen.

Um als definitiver Marktführer in der Branche für Waren des täglichen Bedarfs (FMCG) voranzukommen und ein neues Zeitalter technologischer Fortschritte und Innovationen einzuläuten, wird das Führungsteam von NielsenIQ um drei neue Kräfte erweitert. Mohit Kapoor wird künftig als Chief Technology Officer tätig sein und alle technischen Aspekte überwachen. Steve Matthesen, seit vielen Jahren im Dienste von Nielsen, tritt als Chief Strategy Officer an, um die Weiterentwicklung und Umsetzung der Unternehmensstrategie und anderer wichtiger Initiativen zu unterstützen. Curt Miller wird künftig die Position des Chief Transformation Officer bekleiden, um die organisatorische Ausrichtung voranzubringen, die der Wachstumsstrategie von NielsenIQ zugrunde liegt.

„NielsenIQ hat die einmalige Chance, als flexibler Partner künftig strategische Investitionen und Innovationen zu intensivieren“, so Jim Peck, Executive Chairman und CEO von NielsenIQ. „Unsere Unabhängigkeit unterstreicht unseren Einsatz für einen Umstrukturierungsplan, der es uns gestatten wird, unsere Kunden und Partner noch besser zu unterstützen und maximalen Mehrwert zu liefern. Gleichzeitig werden wir uns an die sich wandelnde Markt- und Kundendynamik anpassen.“

Die Kunden werden sich auch künftig auf die branchenführenden Daten von NielsenIQ verlassen können. Das Unternehmen beschleunigt die Bereitstellung neuer Funktionen und optimiert seine Geschäftsabläufe. Als vertrauenswürdiger Partner mit detailliertem Know-how über die FMCG- und Einzelhandelsbranche hat NielsenIQ die Chance, schwierige Entscheidungen zu treffen, sich an die Anforderungen der Kunden anzupassen und innovative Lösungen bereitzustellen, welche die Anforderungen der Kunden wirklich erfüllen.

Über NielsenIQ

NielsenIQ ist ein führender Anbieter besonders umfassender, unvoreingenommener Erkenntnisse über das weltweite Verbraucherverhalten. Als Basis dafür dienen eine wegweisende Plattform für Verbraucherdaten und die umfangreichen Analysekompetenzen, mit denen NielsenIQ weltweit führende Konsumgüterhersteller und Einzelhändler in die Lage versetzt, mutige, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Durch die Nutzung umfassender Datensätze und die einheitliche Messung aller Transaktionen liefert NielsenIQ seinen Kunden zukunftsgerichtete Erkenntnisse über das Verbraucherverhalten, um die Performance über alle Handelsplattformen hinweg optimieren zu können. Unsere offene Philosophie der Datenintegration ist die Grundlage für die weltweit einflussreichsten Verbraucherdatensätze. NielsenIQ liefert die ganze Wahrheit.

NielsenIQ, ein Portfoliounternehmen von Advent International, ist in fast 100 Ländern tätig und deckt mehr als 90 Prozent der Weltbevölkerung ab. Weitere Informationen finden Sie unter www.nielseniq.com.

Über Advent International

Advent International wurde 1984 gegründet und ist eine der weltweit größten und erfahrensten Beteiligungsgesellschaften. Das Unternehmen hat in 41 Ländern über 350 Private-Equity-Transaktionen durchgeführt und verwaltet ein Vermögen von 66,2 Mrd. US-Dollar (Stand 30. September 2020). Mit 15 Niederlassungen in zwölf Ländern verfügt Advent über ein weltweit integriertes Team aus über 200 professionellen Anlegern in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und Asien. Der Beratungsschwerpunkt des Unternehmens liegt in den folgenden fünf Kernsektoren: Business Services und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie, Einzelhandel, Konsumgüter und Freizeitindustrie sowie Technologie. Auch nach 35 Jahren internationaler Investmenttätigkeit bleibt Advent seinem Investmentkonzept treu, durch partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Management-Teams für die Portfoliogesellschaften des Unternehmens nachhaltiges Umsatz- und Ergebniswachstum zu generieren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.adventinternational.com bzw. unter www.linkedin.com/company/advent-international

