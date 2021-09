NielsenIQ gibt Tempo für die Revolution der Omnichannel-Messung vor

NielsenIQ schließt zwei wichtige Übernahmeverträge ab, um seine Omnichannel-Lösung zu verstärken

NielsenIQ, Branchenführer im Bereich globaler Messung und Datenanalyse, meldete heute den Abschluss von zwei wichtigen Übernahmeverträgen – Data Impact und Rakuten Intelligence. Diese Akquisitionen sorgen für eine signifikante Wertschöpfung für die E-Commerce- und Omnichannel-Messlösungen von NielsenIQ und bedeuten dank einem umfassenden Blick auf den Online-Marktplatz von der Produktdistribution bis zum Verkauf eine Revolution in den Verbraucher- und Einzelhandels-Messbranchen.

Der E-Commerce-Umsatz macht derzeit in den USA 12 Prozent der Konsumgüterumsätze und auf globalen Märkten bis zu 30 Prozent aus. Es wird geschätzt, dass der E-Commerce-Umsatz bis 2025 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 15 Prozent steigen wird. Mit dem signifikanten Wachstum und Marktanteil von Einzelhändlern mit Online-Fokus wird es immer wichtiger, den Gesamtmarkt zu verstehen. Nichtsdestotrotz sind aktuelle E-Commerce-Messungen stark fragmentiert, und es gibt viele verschiedene, isolierte Angebote, die keinen integrierten und beständigen Blick auf den Gesamtmarkt zulassen.

Durch diese Übernahmen und die Palette an Omnichannel-Messlösungen ist NielsenIQ einzigartig aufgestellt, um Einzelhändlern und Herstellern einen harmonisierten, granulären und einheitlichen Blick auf alle Channels zu gewähren, wodurch sie Trends vorwegnehmen, sich mit Verbraucheranforderungen und -erwartungen vertraut machen und schneller darauf reagieren können.

„Die Messung von E-Commerce ist ein wichtiger strategischer Imperativ für NielsenIQ“, so Natalie Williams, Head of North America Measurement Product Leadership, NielsenIQ. „Gemeinsam können wir die Art und Weise, wie wir E-Commerce-Umsätze messen, und die Geschwindigkeit der Entwicklung der Einkäufer-Journey durch die Bereitstellung leistungsstarker, auf Machine Learning basierender Erkenntnisse für unsere Kunden weltweit transformieren.“

Die Vereinbarung zur Übernahme von Data Impact, einem führenden Player im Bereich E-Commerce-Intelligence in 40 Märkten vor allem in Europa und den USA, wird den Omnichannel-Service von NielsenIQ beträchtlich voranbringen. Durch die Kombination der Best-in-Class-Technologie von Data Impact, die eine äußerst feine Ansicht von E-Commerce-Erkenntnissen auf Banner- und Shop-Ebene ermöglicht, mit der einmaligen Position von NielsenIQ bei der Einzelhandelsmessung wird NielsenIQ das Produktangebot von Data Impact global skalieren können und (was am wichtigsten ist) NielsenIQ als Marktführer für die Zukunft der Omnichannel-Messung und Umsetzung aufstellen.

„Durch die Kombination unserer Technologie mit dem einzigartigen Angebot von Data Impact können wir Herstellern und Einzelhändlern eine einmalige, umfassende Abdeckung bieten, und das mit einer Granularität, die für erfolgreiche Omnichannel-Entscheidungen notwendig ist“, sagte Jim Peck, Executive Chairman und CEO von NielsenIQ.

Die Akquisition von Rakuten Intelligence drei Jahre nach dem Unterzeichnen eines exklusiven Vertrags zur Kombination des größten E-Commerce-Kauf-Panels in den USA mit den Einzelhandelsumsatzdaten von NielsenIQ wird es NielsenIQ ermöglichen, unseren Kunden ein integriertes Online- und Offline-Datenangebot vorzulegen, das mit kundenspezifischen Hierarchien ausgerichtet ist und auf unserer cloudbasierten Plattform Connect basiert. Die jüngste Einführung des Produkts Omnisales durch NielsenIQ ist die erste Integration in Folge dieser Übernahme.

„Wir sind stolz darauf, diese beiden erfolgreichen Unternehmen in der NielsenIQ-Familie zu begrüßen! Wir werden in der Lage sein, durch vielfältig beschaffte Daten (die Wahrheit, die der Markt benötigt) eine einzige Zahl für die Messung des Online-Umsatzes bereitzustellen und auch E-Commerce-Umsetzungsempfehlungen mit einmaliger Aktionsfähigkeit auszusprechen. Dank der einzigartigen Skala und Granularität ist die Chancenlandschaft unbegrenzt“, so Clément Colin, Head of International E-commerce Measurement, NielsenIQ.

Über NielsenIQ

NielsenIQ ist weltweit führend bei der vollständigen und unvoreingenommenen Abbildung des Verbraucherverhaltens. Mit seiner bahnbrechenden Konsumentendatenplattform und umfangreichen Analysefunktionen hilft NielsenIQ führenden Unternehmen der Konsumgüterbranche und Einzelhändlern auf der ganzen Welt dabei, sichere und mutige Entscheidungen zu treffen.

Durch die Nutzung umfassender Datensätze und die einheitliche Messung aller Transaktionen liefert NielsenIQ seinen Kunden zukunftsgerichtete Erkenntnisse über das Verbraucherverhalten, um die Performance über alle Handelsplattformen hinweg optimieren zu können. Unsere offene Philosophie der Datenintegration ist die Grundlage für die weltweit einflussreichsten Verbraucherdatensätze. NielsenIQ liefert die ganze Wahrheit.

NielsenIQ, ein Portfoliounternehmen von Advent International, ist in fast 100 Märkten tätig und deckt mehr als 90 Prozent der Weltbevölkerung ab. Weitere Informationen finden Sie unter NielsenIQ.com.

Über Data Impact

Data Impact ist einer der modernsten Anbieter von Omnichannel-Analyselösungen. Das Unternehmen nutzt lokalisierte Daten und KI-Algorithmen, um seinen Kunden verschiedene Lösungen anzubieten, darunter ortsbasierte Analysen, Umsatz- und Anteilschätzungen, Medien-Monitoring, SEO-Optimierung und mehr.

Die Lösung von Data Impact wird derzeit bereits von mehr als 150 Unternehmen in über 40 Ländern eingesetzt. Data Impact wurde 2016 gegründet und ist die einzige Lösung, die Herstellern von schnelllebigen Konsumgütern eine präzise Visualisierung ihrer Omnichannel-Distribution sowie die Möglichkeit bietet, lokalisierte Handlungshebel zu ermitteln.

Über Rakuten Intelligence

Rakuten Intelligence gehört zu Rakuten Advertising, einem Unternehmen, das führende Agenturen, Marken und Publisher mit aktiven und engagierten Konsumenten auf der ganzen Welt verbindet. Mit dem Zugang zu den vielfältigen Medien und Zielgruppen von Rakuten, kombiniert mit einem preisgekrönten Performance-Netzwerk und eigener Consumer-Forschung, schafft Rakuten Advertising die richtigen Voraussetzungen, um neue Kunden zu erreichen und eine langfristige Kundenbindung zu erzielen.

Auf der Grundlage fortschrittlicher Technologie, Daten und strategischer Dienstleistungen ist Rakuten Advertising bestens aufgestellt, um eine differenzierte Palette von Marketing- und Werbelösungen anzubieten und gleichzeitig die Branche kontinuierlich voranzutreiben. Das Unternehmen ist ein Geschäftsbereich von Rakuten Inc., einem der weltweit führenden Internet-Service-Anbieter. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo im US-Bundesstaat Kalifornien und Niederlassungen in EMEA, APAC, LATAM und Nordamerika. Weitere Informationen unter: www.rakutenadvertising.com.

