Datenbasierte Insights werden den Automobilsektor nach COVID-19 bestimmen

NielsenIQ, Branchenführer im Bereich globaler Messung, und J.D. Power, ein weltweit führender Anbieter von Datenanalysen und Verbraucherinformationen, gaben heute bekannt sich zu einer multinationalen strategischen Allianz zusammenzuschließen. Gemeinsames Ziel ist es, in wichtigen Wachstumsmärkten wie Indien, Südostasien und dem Mittleren Osten, Benchmark-Studien zu Kundenerlebnissen in der Automobilindustrie und umfassende Datenanalysen für die Automobilindustrie anzubieten.

Die starke Marktpräsenz von NielsenIQ und die tiefgreifende Branchenexpertise von J.D. Power zeichnen die neue Partnerschaft aus. Die Benchmark-Automobilstudien von J.D. Power, die in der Automobilbranche als maßgeblich gelten, werden durch die neuen digitalen und technologiebasierten Plattformen von NielsenIQ sowie Dienste wie Social Listening-Analysen ergänzt.

Die Kombination aus den Fähigkeiten von NielsenIQ und J.D. Power wird es Kunden aus dem Automobilsektor ermöglichen, basierend auf datengetriebenen Tools und Insights Strategien für die Zukunft zu entwickeln. Während sich die globale Wirtschaft von der Pandemie erholt, wird die Entscheidungsfindung auf der Grundlage von Daten zunehmend wichtiger. Der Zugang zu akkuraten Daten, Analysen und Trends über das Verbraucherverhalten wird Entscheidungsträger dabei helfen, die Bedürfnisse der Verbrauchern zu verstehen und Fahrzeuge zu produzieren, die der Nachfrage entsprechen.

„In der agilen Welt von heute ist es eine zentrale Vision von NielsenIQ, die besten Allianzen zu einzugehen. Wir wollen unseren Kunden ein unvergleichliches Wertversprechen geben, indem unsere einzigartigen Angebote mit dem Besten, was die externe Welt zu bieten hat, kombiniert werden“, sagte Prasun Basu, Global Head, Strategic Alliances and New Verticals. „Wir freuen uns sehr darüber, dass sich NielsenIQ und J.D. Power, zwei branchenweit führende globale Anbieter, zusammengetan haben, um eine herausragende Kombination aus Kundenberatung und Marktverständnis mit Expertise im Automobilsektor anzubieten.“

„Daten, Analysen und Benchmark-Studien von J.D. Power stellen für einen Großteil der Welt den Branchenstandard dar und diese Allianz wird es globalen Automobilherstellern ermöglichen, eine Benchmark-Struktur zu nutzen und sie in allen Märkten anzuwenden, in denen sie tätig sind“, sagte Doug Betts, President of Global Automotive bei J.D. Power. „Dies wird die Struktur und Organisation effizienter gestalten, um Produkte und Dienstleistungen für Kunden zu verbessern. Die starke Präsenz macht NielsenIQ zum bestmöglichen Teampartner, um diesen Dienst auf dem Markt anzubieten.“

Das Consumer Insights Team von NielsenIQ, geführt von Joe Ellis, Global Head für die Branchen Automotive, Tech, Telco und Finance, wird marktinterne Tätigkeiten übernehmen, einschließlich Verkauf, Service, Datensammlung und Qualitätskontrolle. Die Kombination aus lokalen Präsenzen, tadellosem Service und robusten Prozessen von NielsenIQ uhd dem globalen Benchmarking-Ansatz für Automobilqualität, -service und -verkauf von J.D. Power wird zukunftsorientierten Kunden zu bahnbrechenden Daten und Insights verhelfen.

