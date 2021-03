Nigers Regierung meldet gescheiterten Putschversuch vor Machtübergabe

Niamey (Reuters) - Im Niger ist wenige Tage vor der Amtsübergabe an den neuen Präsidenten nach Regierungsangaben am Mittwoch ein Putschversuch vereitelt worden.

In der Nacht attackierte eine Militäreinheit den Präsidentenpalast in der Hauptstadt Niamey, wie die Regierung mitteilte. Die Angreifer seien geflohen, nachdem die Präsidentengarde sie unter schweren Beschuss genommen habe, verlautete aus Sicherheitskreisen. Ein Regierungssprecher sagte, mehrere Personen seien festgenommen worden, nach weiteren werde gefahndet. Die Situation sei unter Kontrolle.

In dieser Woche steht erstmals in der Geschichte des westafrikanischen Landes ein demokratischer Wechsel zwischen zwei Staatsoberhäuptern an. Der derzeitige Amtsinhaber Mahamadou Issoufou trat nach zwei fünfjährigen Amtszeiten ab. Mohamed Bazoum von der Regierungspartei soll am Freitag seinen Amtseid als neuer Präsident leisten, nachdem er im Februar die Wahl gegen seinen Rivalen, Ex-Präsident Mahamane Ousmane, gewonnen hatte. Ousmane spricht von Wahlbetrug. In der Folgezeit kam es zu verstärkten Angriffen militanter Islamisten und zu Protesten von Anhängern Ousmanes. Auch am Mittwoch gingen diese auf die Straße. Die Polizei setzte Tränengas ein, um die Proteste aufzulösen, wie Augenzeugen berichteten.

Niger ist seit 1960 unabhängig von der früheren Kolonialmacht Frankreich. Seitdem gab es vier Militärputsche. Einer davon war 1996. Damals wurde Präsident Ousmane gestürzt.