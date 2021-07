Nike: Aktie steigt auf neues Rekordhoch

In der letzten technischen Besprechung zu Nike vom 28. Juni 2021: „Nike: Pullback für Einstieg interessant“ wurde nach Ausbruch aus der bullischen Flagge ein Kaufsignal mit Zielen bei 181,55 US-Dollar ausgerufen. Das letzte markante hoch wurde bei 162,73 US-Dollar markiert, anschließend stellte sich der beschriebene Pullback zurück auf eine Unterstützung verlaufend um 156,60 US-Dollar ein. Mit den heutigen Zugewinnen auf frische Rekordhochs ist diese kurze Konsolidierungsphase offenbar beendet worden, bestehende Long-Positionen können nun viel besser abgesichert werden, aber auch ein frisches Long-Investment käme aufgrund des erweiterten Kurspotenzials noch infrage.

Mittelfristiger Anlagehorizont

Aus dem Stand heraus lässt sich nach dem erfolgreichen Ausbruch und anschließenden Pullback weiteres Kurspotenzial zunächst an 168,60 und darüber mittelfristig an 181,55 US-Dollar für die Nike-Aktie ableiten. Hierzu sollten jedoch gut einige Monate eingeplant werden, vereinzelte Rücksetzer dürfen aber nicht ausgeschlossen werden. Bestehende Long-Positionen können nun unter den aktuellen Wochentiefs von 156,60 US-Dollar enger abgesichert werden. Erst darunter dürfte sich eine größere Konsolidierung mit Zielen an den Jahreshochs aus Ende 2020 bei 147,95 US-Dollar bemerkbar machen.

Nike (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 163,65 // 164,87 // 168,60 // 169,30 // 171,27 // 173,40 US-Dollar Unterstützungen: 160,93 // 159,74 // 156,60 // 154,07 // 150,48 // 147,95 US-Dollar

Fazit

Der mittelfristige Anlagehorizont ist mit Zielen um 181,55 US-Dollar angesiedelt. Hierfür werden jedoch einige Monate an Zeit einkalkuliert werden müssen, problemlos dürfte dies über das zeitlich unbeschränkte Open End Turbo Long Zertifikat WKN KE8KRV geschehen. Die Renditechance beträgt aus dem Stand heraus 130 Prozent bei Zieleinlauf, der Wert des Scheins dürfte entsprechend auf 2,68 Euro zulegen. Eine Verlustbegrenzung angesetzt um 156,00 US-Dollar erfordert dagegen einen Ausstiegskurs von 0,51 Euro im vorgestellten Zertifikat. Bestehende Positionen sind ebenfalls enger abzusichern.

Strategie für steigende Kurse WKN: KE8KRV Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,13 - 1,14 Euro Emittent: Citi Basispreis: 150,4102 US-Dollar Basiswert: Nike KO-Schwelle: 150,4102 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 163,25 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 2,68 Euro Hebel: 12,2 Kurschance: + 130 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.