Nike: Aktie verliert gut fünf 5 Prozent

Auslöser für den Kursrutsch der Aktie waren nach Verhängung von EU-Sanktionen gegen China die neuerlichen Spannungen, die Chinesen haben sich sogleich ausländische Unternehmen vorgeknöpft und üben kontinuierlich Druck auf diese Firmen aus. Doch ein Blick auf den Kursverlauf der Nike-Aktie offenbart einen Stabilisierungsversuch am EMA 200 sowie der Kursmarke von 125,90 US-Dollar. Zweifelsfrei kam es dabei jedoch zu einem Aufwärtstrendbruch bestehend seit März letzten Jahres. Doch dies könnte sich noch Überreaktion erweisen und eine steigende Aktie hervorbringen, sobald der erste Schock verdaut worden ist. Aus der vorausgegangenen bullischen Flagge wurde bis heute allerdings noch nichts, zu einem regulären Kaufsignal und Tagesschlusskurs oberhalb der Triggermarke von 145,50 US-Dollar kam es bislang noch nicht.

Spekulativ interessant

Trotz des Trendbruchs könnte sich der heutige Ausflug zurück auf den EMA 200 in den kommenden Tagen doch noch als bärische Falle erweisen, für eine Rückkehr in den laufenden Abwärtstrend müsste Nike zumindest über das Niveau von 135,00 US-Dollar zulegen. Reguläre Kaufsignale auf der Oberseite können aber erst bei einem Tagesschlusskurs von 145,50 US-Dollar für die Nike-Aktie abgeleitet werden. Wer sich an einer Long-Spekulation engagieren möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB8AKA zurückgreifen. Ein Kursrutsch unter 125,00 US-Dollar dürfte allerdings den Stein ins Rollen bringen und Abschläge auf zunächst 118,80 US-Dollar hervorrufen. Darunter findet Nike an der mittelfristigen Unterstützung von 104,70 US-Dollar einen weiteren Support vor.

Nike (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 129,39 // 131,22 // 132,88 // 135,51 // 138,12 // 140,64 US-Dollar Unterstützungen: 125,89 // 123,19 // 122,37 // 120,08 // 118,80 // 117,20 US-Dollar

Fazit

Sollte sich Nike über das Niveau von 135,00 US-Dollar in den kommenden Handelstagen hinwegsetzen können, wären womöglich Anschlusskäufe an die obere Trendbegrenzung um 143,75 US-Dollar drin. Aber erst oberhalb von 145,50 US-Dollar dürfte ein mittelfristiges Kaufsignal in Richtung 164,82 US-Dollar erfolgen. Für sämtliche Strecken kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB8AKA zurückgegriffen werden. Allerdings sei dazu auch gesagt, dass ein derartiger Ansatz hochspekulativ an dieser Stelle zu bewerten ist.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.