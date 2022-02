Nike – Akute Rutschgefahr

Der US-Sportartikelherstellerprofitierte noch bis Anfang November 2021 von der Gunst der Anleger, aber schon zuvor hatte sich eine deutliche Abschwächung der Aufwärtsbewegung angedeutet. Anschließend ging der Wert auf Tauchstation über und fiel in den Bereich von rund 140 USD zurück. Allerdings gibt es doch einige Zweifel an einer nachhaltigen Stabilisierung in diesem Bereich, weshalb es noch zu einem finalen Rutsch kommen könnte