Nike ist die wertvollste Bekleidungsmarke der Welt

Das Beratungsunternehmen für Unternehmensbewertungen Brand Finance hat kürzlich seine jährliche Rangliste der Bekleidungsmarken nach Markenwert veröffentlicht, und Nike hat seinen Spitzenplatz mit einem Wert von 34,8 Milliarden US-Dollar, einem Zuwachs von 7 % gegenüber dem Vorjahr, beibehalten.

Eine Strategie, die funktioniert

Nike legte Ende März, kurz vor dem Shutdown in den USA, einen ausgezeichneten Bericht zum dritten Quartal vor. Die Zahlen waren jedoch dank der Ladenschließungen in China niedriger als üblich. China ist der am schnellsten wachsende Markt, so dass diese Schließungen das hohe Wachstum bremsten, aber die jüngste Wiedereröffnung bringt Nike etwas Glück, da das Unternehmen Verluste aufgrund von Ladenschließungen in den USA und anderen Märkten verkraften muss.

Viele andere Bekleidungsmarken werden mit Rückgängen oder Verlusten zu zu kämpfen haben haben, aber trotz des verlangsamten Wachstums ist Nike immer noch an der Spitze.

Nike übertrifft seine Mitbewerber

Der Wert von Nike ist fast doppelt so hoch wie der von Gucci, das in diesem Jahr mit einem Wert von 17,6 Milliarden US-Dollar auf Platz 2 gestiegen ist. Adidas, der größte Wettbewerber von Nike, rutschte mit einem Wert von 16,5 Milliarden US-Dollar auf den dritten Platz ab.

Levi’s, das coole Jeansunternehmen, ist wieder in Mode und ist mit einem Anstieg von 38 % auf 4,1 Milliarden US-Dollar die am schnellsten wachsende Marke auf der Liste. Valentino und Gap verzeichneten die größten Rückgänge auf der Liste, beide fielen um 39 %. Rolex wird nach dem Brand Strength Index als die Marke mit dem stärksten Markenwert eingestuft.

Der Brand Finance-Bericht deutet darauf hin, dass der Einzelhandelssektor aufgrund von COVID-19 im Allgemeinen bis zu 20 % seines Wertes verlieren könnte. Dieser Rückgang könnte mehrere Branchen betreffen, darunter Restaurants, Fluggesellschaften, Bekleidung und Autoteile, die alle voraussichtlich an Wert verlieren werden.

The post Nike ist die wertvollste Bekleidungsmarke der Welt appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Jennifer Saibil auf Englisch verfasst und am 17.04.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Nike.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: The Motley Fool.