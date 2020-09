NIKE - Kurssprung nach Zahlen

NIKE Inc. - WKN: 866993 - ISIN: US6541061031 - Kurs: 116,870 $ (NYSE)

Nike übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,95 USD die Analystenschätzungen von 0,46 USD. Der Umsatz liegt mit 10,6 Mrd. USD über den Erwartungen von 9,12 Mrd. USD

Jefferies erhöht Kursziel für NIKE von $95 auf $117. Hold.

Credit Suisse erhöht Kursziel für NIKE von $136 auf $154. Outperform.

Goldman Sachs erhöht Kursziel für NIKE von $126 auf $140. Conviction Buy List.

Quelle: Guidants News

Die Nike-Aktie markierte am 22. Januar 2020 ein Allzeithoch bei 105,62 USD. Anschließend geriet der Wert massiv unter Druck und fiel bis 18. März 2020 auf ein Tief bei 60,00 USD. Von dort aus kam es zu einer schnellen Erholung an den EMA 50. Dieser erwies sich im ersten Anlauf als zu hohe Hürde. Die Aktie setzte auf 77,16 USD zurück. Seit diesem Konsolidierungstief vom 02. April befindet sich der Wert in einer Aufwärtsbewegung.

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Anfang Juni näherte sich der Wert seinem Allzeithoch stark an. Allerdings kam es erst am 10. August zum Ausbruch über dieses Hoc. Anschließend kletterte der Wert auf 120,48 USD.

Aktuell wird die Aktie nach einem gestrigen Schlusskurs von 116,87 USD bei 131,61 USD getaxt. Es deutet sich also ein massiver Kurssprung zur Eröffnung an. Mit diesem Kurssprung würde die Aktie ein Ziel bei 126,78 USD und eine potenzielle obere Begrenzung der Aufwärtsbewegung seit 02. April bei aktuell 128,35 USD übertreffen.

Geht die Rally weiter oder ist es Zeit zum Verkaufen?

Nach einer starken Eröffnung könnten heute bald Gewinnmitnahmen einsetzen. Ein Rücksetzer an das alte Allzeithoch bei 120,48 USD wäre durchaus möglich. Sollte sich die Aktie allerdings über der benannten oberen Trendbegrenzung etablieren, dann bestünde die Chance auf einen weiteren Anstieg bis ca. 153,09 USD.

Zusätzlich lesenswert:

MTU - Erholungsphase beendet?

E.ON - Im Bärenland

NIKE - Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)