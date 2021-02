NIMR unterzeichnet strategische Kooperationsvereinbarung mit Saudi Arabian Military Industries (SAMI)

Die Vereinbarung bedeutet erstes industriell-militärisches Kooperationsprojekt zwischen den VAE und Saudi-Arabien

NIMR, der führende Hersteller von kampftauglichen Militärfahrzeugen, hat heute eine Kooperationsvereinbarung mit Saudi Arabian Military Industries (SAMI) unterzeichnet, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des saudi-arabischen Staatsfonds PIF (Public Investment Fund). Damit sind die Rahmenbedingungen für eine zukünftige Zusammenarbeit zur Erörterung der Möglichkeiten für das Fahrzeug JAIS 4x4 in Saudi-Arabien gegeben. Die Vereinbarung wurde an der Wirtschaftsmesse IDEX 2021 (International Defence Exhibition and Conference) unterzeichnet.

Generalstabsmajor und Pilot Faris Khalaf Al Mazrouei, Vorstandsvorsitzender von NIMR, sowie Walid Abukhaled, Ingenieur und CEO von SAMI, unterzeichneten die Vereinbarung im Beisein von Ahmed A. Alohali, Ingenieur und Präsident der saudi-arabischen Behörde GAMI (General Authorities for Military Industries), Turki bin Abdullah Al-Dakhil, Repräsentant des Dieners der beiden heiligen Stätten in den VAE, Faisal Al Bannai, CEO und Geschäftsführer von EDGE, sowie weiteren namhaften Vertretern der beiden Parteien.

NIMR und SAMI haben Konditionen für eine mögliche Partnerschaft ausgehandelt – die Kooperationsvereinbarung ist das Ergebnis davon. Die Vereinbarung soll die Grundlage für ein dauerhaftes Joint Venture zwischen den beiden Parteien bilden und bevollmächtigt NIMR zur Lizenzierung von Technologien an das Königreich Saudi-Arabien, damit die JAIS-Fahrzeuge vor Ort hergestellt und die Lieferkettenkapazitäten in Saudi-Arabien gesteigert werden können. Die dadurch entstehenden Synergien entsprechen Saudi-Arabiens Vision 2030, mit der das Land sich das Ziel gesetzt hat, Industrie vor Ort anzusiedeln und die Wirtschaft zu diversifizieren.

Der JAIS 4x4 setzte sich in strengen Tests, die von SAMI organisiert und von Militärexperten in Saudi-Arabien durchgeführt wurden, gegen eine Vielzahl von Fahrzeugen durch. Die hervorragenden Leistungen des kampferprobten Modells in diesen Tests ebneten den Weg für neue Einsatzmöglichkeiten für das Fahrzeug in Saudi-Arabien.

Faisal Al Bannai, CEO und Geschäftsführer von EDGE, sagte in einer Rede zu diesem Anlass: „Der Aufbau von strategischen Beziehungen ist ein wesentlicher Eckpunkt der Strategie von EDGE, und wir freuen uns darauf, dieses Engagement mit unseren Kollegen bei SAMI aufzunehmen. Diese Vereinbarung stellt die erste militärische Kooperation zwischen Saudi-Arabien und den VAE dar und ist ein großer Schritt auf dem Weg zur weiteren Stärkung der robusten Beziehungen zwischen unseren beiden Nationen.“

Ing. Walid Abukhaled, der CEO von SAMI, sagte: „Wir sind froh, dass wir die Kulmination unserer gemeinsamen Bemühungen über das vergangene Jahr hinweg mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung über einen Technologie- und Wissenstransfer an die saudi-arabische Rüstungsindustrie miterleben dürfen, die zur Zielsetzung von Saudi-Arabiens Vision 2030 beiträgt, bis im Jahr 2030 über 50 Prozent der Ausgaben für Rüstungsmaterial im Inland zu vergeben. Dieses Ergebnis unterstützt auch die Anstrengungen des PIF über SAMI zur Ansiedlung von innovativen Technologien und dem neuesten Wissensstand vor Ort sowie zum Aufbau von strategischen ökonomischen Partnerschaften.“

NIMR ist Teil des Clusters „Platforms & Systems“ (Plattformen und Systeme) innerhalb von EDGE, einem fortschrittlichen Technologiekonzern in den Bereichen Rüstung und Landesverteidigung, der darüber hinaus zu den 25 führenden Militärausrüstern weltweit gehört.

