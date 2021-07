Ninonasal® Antigen-Selbsttests aus Frankreich

Schnelltest für den zuverlässigen Nachweis der Delta- und Epsilon-Variante jetzt mit CE-Kennzeichnung

NG Biotech stellt Ninonasal® vor, den COVID-19-Antigen-Selbsttest zum Nachweis der Delta- und Epsilon-Variante. Ninonasal® hat die CE-Kennzeichnung erhalten und kann ab sofort europaweit vermarktet werden.

Der hochsensitive Selbsttest Ninonasal® wird mithilfe von nasalen Probenentnahmen durchgeführt. Die überragende Benutzerfreundlichkeit von Ninonasal® ermöglicht das bequeme Testen vor Ort und liefert zuverlässige Ergebnisse innerhalb weniger Minuten, bevor man die eigene Wohnung verlässt. Er eignet sich auch für das Testen von Kindern unter Aufsicht von Erwachsenen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210719005259/de/

NG Biotech presents Ninonasal®, the COVID-19 antigen self-test that´s detecting Delta and Epsilon variants. @NG Biotech

Im Gegensatz zu vielen anderen Schnelltests wurde die Zuverlässigkeit von Ninonasal® bei der Erkennung der wichtigsten Varianten bereits in europäischen Krankenhäusern klinisch bestätigt. Das spezielle Testkonzept ermöglicht den Nachweis der Alpha-, Beta-, Gamma-, Delta- und Epsilon-Variante. Daher stellt Ninonasal® ein wertvolles, weithin anerkanntes Produkt für einfache, häufige Tests dar, um positive Fälle zu erkennen und Infektionsketten zu unterbrechen.

Erhalt der CE-Kennzeichnung

Die Leistungsfähigkeit des Schnelltests Ninonasal® wurde bereits im April 2021 mittels der Sondergenehmigung der französischen Gesundheitsbehörde für die häusliche Anwendung festgestellt. Mit der von einer benannten Stelle aus Deutschland erteilten CE-Kennzeichnung für die häusliche Anwendung kann er nun im Rahmen von internationalen Vertriebsvereinbarungen in ganz Europa eingesetzt werden.

In Frankreich wird Ninonasal® zu Kits zusammengestellt und von Boiron Laboratories vertrieben, um den Charakter als komplett französisches Produkt zu stärken.

Milovan Stankov-Pugès, CEO von NG Biotech:

„Angesichts von nicht standardisierten örtlichen Registrierungsprozessen und von Produkten zweifelhafter Qualität und Herkunft wandten sich Händler und öffentliche Einrichtungen aus ganz Europa an uns. Mit Ninonasal® haben wir nicht einfach einen weiteren Antigen-Schnelltest auf den Markt gebracht. Es handelt sich um eine Lösung für all diejenigen, denen klar geworden ist, dass es letztendlich nichts Kostspieligeres gibt als einen billigen COVID-Test“.

Über NG Biotech

NG Biotech wurde 2012 von einem Pionier der Schnelltestbranche gegründet und ist ein französisches Familienunternehmen, das innovative In-vitro-Diagnostika für die Entscheidungsfindung in medizinischen Notfällen, im Labor und am Krankenbett entwickelt und produziert.

Motor der Innovationskraft von NG Biotech ist ein kompetentes F&E-Team, das sich auf öffentlich-private wissenschaftliche Kooperationen stützt, z. B. mit dem CEA (dem wichtigsten französischen Akteur im Bereich der Technologieforschung) und mit mehreren Krankenhäusern aus verschiedenen Ländern Europas. NG Biotech bietet Schnelltests in drei Hauptbereichen an: antimikrobielle Resistenz, Infektionskrankheiten (COVID-19-Tests) und Frauengesundheit (Blut-Schwangerschaftsselbsttests). Unsere Produkte sind in mehr als 70 Ländern erhältlich, darunter in Europa, USA und China.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210719005259/de/

Presse:



Ansprechpartnerin: Armelle LENA



E-Mail-Adresse: communication@ngbiotech.com – Tel.: 0033749268856

https://ngbiotech.com/