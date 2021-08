Nintendo-Aktie: 3 Gründe für eine Investition, 1 dagegen

Solltest du die Nintendo-Aktie jetzt kaufen? Das ist grundsätzlich eine interessante Frage. Qualität, Bewertung und der eigene zeitliche Horizont könnten dabei eine wichtige Rolle spielen.

Aber kommen wir heute besser einmal direkt zum Punkt: Hier sind drei Gründe, die jetzt für die Nintendo-Aktie sprechen. Sowie einer dagegen. Jeder der Gründe könnte für sich alleine eine Investitionsthese bilden. Oder womöglich auch zerstören.

Nintendo-Aktie: Wirklich eine starke Marke

Hinter der Nintendo-Aktie steckt jedenfalls eine starke Marke. Im Videospielemarkt haben die Japaner inzwischen Kultstatus erlangt. Nicht unbegründet, vor allem wenn wir einen Blick auf die Franchises und Videospiele werfen.

Mit Zelda, Super Mario, Donkey Kong, Pokémon und vielen anderen bekannten Videospielereihen besitzt das Unternehmen eine starke Ausgangslage. Wobei insbesondere diese Namen in vielerlei Hinsicht vermarktet werden. Kart, Super Smash Bros., oder auch andere Adaptionen: Kassenschlager können die Japaner produzieren.

Die Nintendo-Aktie besitzt aufgrund dessen eine absolut solide Qualität. Ein potenzieller Wettbewerbsvorteil, der für eine langfristig orientierte Investitionsthese spricht.

Im Konsolenmarkt wieder auf der Erfolgsspur

Ein zweiter Grund, der für die Nintendo-Aktie spricht, ist außerdem der jüngste Erfolg. Zwar lassen die Verkaufszahlen der Switch inzwischen nach. Im fünften Jahr ist das jedoch alles andere als verkehrt. Zumal der Zeitraum für diese Konsole genau richtig gewesen ist. Die COVID-19-Pandemie war schließlich ein starker Nährboden für den Erfolg.

Das Management hinter der Nintendo-Aktie ist damit erneut bereit, innovative Wege zu gehen. Dabei muss man nicht unbedingt top notch im Tech-Sinne sein. Nicht einmal, was E-Sports angeht. Es reichte, ein innovatives Modell aus Handheld und stationärer Konsole bei der Switch auf den Markt zu bringen. Die starken Franchises dürften außerdem ein weiterer Erfolgsbereiter gewesen sein.

Dass die Nintendo-Aktie wieder zurück in der Erfolgsspur im Konsolenmarkt ist, ist für eine Investitionsthese natürlich wichtig. Aber es gibt auch andere Gründe, warum die Aktie unternehmensorientiert interessant ist.

Nintendo-Aktie: Branding und Freizeitparks

Die Nintendo-Aktie dürfte in Zukunft schließlich noch für andere Geschäftsbereiche stehen. Videospiele sind und bleiben zwar das Kerngeschäft. Allerdings expandieren die Japaner in den Freizeitpark-Markt. Ohne Zweifel dürften die bekannten Namen auch hier monetarisiert werden können. Merchandising ist eine weitere Säule, die außerdem Branding und Bekanntheit des Kultkonzerns aus Japan erhöht.

Für mich eine solide Ausrichtung. Damit geht der japanische Konzern weg vom Videospielekonzern hin zum Freizeit- und Medienkonzern. Auch das Streaming von Videospielen dürfte eine wichtigere strategische Rolle spielen. Immerhin hat der Konzern mit Switch Online einen ersten Schritt in diesen Markt getätigt.

Der Grund, nicht auf die Nintendo-Aktie zu setzen

Der Grund, warum Investoren möglicherweise nicht auf die Nintendo-Aktie setzen sollten, hängt mit einer gewissen Zyklizität zusammen. Auch der japanische Konzern ist schließlich, wie gesagt, weiterhin maßgeblich von seinem Geschäft mit Videospielen abhängig. Und hier besitzt man mit der Switch eine Konsole, die inzwischen im fünften Jahr ist.

Das bedeutet: Die Nintendo-Aktie könnte vor einer Phase mit einem schwächeren operativen Geschäft stehen, wenn die Verkäufe wegbrechen. Derzeit gibt es noch keine angekündigte Nachfolgerkonsole. Eine potenzielle Baustelle, die grundsätzlich eine Belastung sein könnte. Zumal die fundamentale Bewertung mit Blick auf den Aktienkurs nicht gerade günstig ist.

Der Artikel Nintendo-Aktie: 3 Gründe für eine Investition, 1 dagegen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool empfiehlt Aktien von Nintendo.

