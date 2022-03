Nintendo & Roku: Top-Aktien, die jetzt einen Blick verdienen!

Nintendo und Roku sind zwei Top-Aktien, die meiner Meinung nach einen genaueren Blick verdienen. Das ist eine wesentliche Gemeinsamkeit dieser beiden Aktien, wobei es ansonsten kaum operative oder strategische Überschneidungen gibt, höchstens beim Content. Wobei Videospiele und TV-Inhalte ebenfalls wenige Schnittmengen haben.

Trotzdem glaube ich, dass die Nintendo-Aktie und die von Roku jetzt bei Investoren langfristig orientiert zumindest auf die Watchlist gehören. Die Aktien sind entweder preiswert oder langfristig aussichtsreich. Zudem besitzen sie beide das gewisse Etwas. Alle diese Dinge wollen wir uns heute etwas näher ansehen.

Nintendo: Top-Aktie für einen genaueren Blick

Für viele Investoren der jüngeren Generation ist Nintendo alleine aufgrund des Contents besonders. Super Mario, The Legend of Zelda oder Pokémon: Viele sind damit aufgewachsen. Genau das ist ein erstes starkes Merkmal. Der japanische Videospielekonzern besitzt inzwischen nämlich einen gigantischen Fundus an Inhalten, die zum einen den Erfolg der Konsolen und der Verkäufe von Videospielen sichern, aber inzwischen auch auf andere Art und Weise monetarisiert werden.

Nintendo hat jetzt die einzigartige Möglichkeit für sich entdeckt, auf das Gaming-Streaming zu setzen. Switch Online ist das erste passende Format mit einigen technischen Startschwierigkeiten. Wo es aber inzwischen beliebte Klassiker wie Super Mario, The Legend of Zelda und andere Highlights, auch aus der Ära des beliebten Nintendo 64 zu spielen gibt. Das kann eine neue, weniger zyklische Ära durch wiederkehrende Umsätze einläuten. Wobei die Japaner genügend Content besitzen, den sie der Plattform hinzufügen können.

Auch das Lizenzgeschäft gewinnt an Bedeutung, nicht nur bei Merchandising, sondern auch bei Freizeitparks. Vier Freizeitparks rund um den Globus sollen entstehen, wobei ein erster in Japan bereits eröffnet ist. Das zeigt, dass Nintendo inzwischen mehr ist als einfach bloß der zyklische Videospielekonzern.

Die Nintendo-Aktie gibt es derzeit trotz ihrer neuen Chancen für ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 15. Zugegebenermaßen auf der Höhe des zyklischen Switch-Geschäfts. Trotzdem: Die Aktie hat einen Platz auf der Watchlist verdient. Insbesondere wenn die Bewertung günstiger werden sollte, kann das für die zukünftigen Chancen ein cleverer Kauf sein.

Roku: Eingebrochen, aber nicht weniger chancenreich!

Roku ist eine weitere Top-Aktie, die inzwischen jedoch signifikant eingebrochen ist. Von einem Aktienkurs von ca. 410 Euro ging es zuletzt temporär auf unter 100 Euro runter. Mit 120 Euro sind Investoren zwar momentan wieder besser bedient. Aber die Aktie weist trotzdem noch ein Minus von ca. 70 % seit dem Rekordhoch aus.

Die Chance der Roku-Aktie ist jedoch nicht kleiner geworden. Ganz im Gegenteil: Das Wachstum im Plattform-Geschäft ist mit zuletzt 49 % im Jahresvergleich weiterhin beständig. Wohingegen das Hardware-Geschäft mit einem Umsatzrückgang von 9 % im Jahresvergleich schwächelte. Auch der durchschnittliche Umsatz stieg auf über 41 US-Dollar, was gezeigt hat, dass das digitale Werbegeschäft weiter anzieht. Ohne Zweifel viel Qualität, die die Aktie derzeit mitbringt.

Eigener Content kann das Branding des Ökosystems von Roku weiter stärken. Investitionen in zukünftiges Wachstum bremsen zwar die Profitabilität, sind für den Moment jedoch genau der richtige Schritt. All das gibt es jetzt für eine Marktkapitalisierung von gerade einmal 18,9 Mrd. US-Dollar und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 7. Für die langfristig orientierten Aussichten im Wachstumsmarkt des Streaming und der digitalen Werbung verdient das für mich definitiv einen genaueren Blick.

Vincent besitzt Aktien von Nintendo und Roku. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Roku und empfiehlt Nintendo.

