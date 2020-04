Nintendo: Zocker-Papier auf Allzeithoch

Ein Blick auf den langfristigen Kursverlauf seit dem Jahr 2000 zeigt eine große und volatile Handelsspanne zwischen 55,00 und im Hoch 439,00 Euro in der Nintendo-Aktie an. Das letzte markante Hoch markierte das Wertpapier Ende 2007, bevor es im Zuge der letzten großen Krise in den Unterstützungsbereich von rund 112,00 Euro wieder abwärts ging. Seit 2015 herrscht aber ein intakter Aufwärtstrend und konnte die Notierungen des japanischen Spieleherstellers wieder deutlich auf Kurs bringen. Anfang 2018 bestritt die Aktie bei 377,95 Euro ihr letztes Verlaufshoch. Über diese Niveaus konnte sich das Papier zuletzt aber dynamisch hinwegsetzen und steuert nun auf seine Höchststände aus 2007 zu. Solange der Shutdown weltweit andauert und Menschen dazu gezwungen sind zu Hause zu verbringen, ist ein weiterer Anstieg durchaus vorstellbar und birgt vielversprechende Handelsansätze.

Auf 13-Jahres-Hoch

Der äußerst dynamische Ausbruch über die Widerstandszone aus 2018 bei 377,95 Euro hat nun direktes Aufwärtspotenzial zurück an die Verlaufshochs aus 2007 bei 439,00 Euro freigesetzt. Dabei unterstreichen die zuletzt gerissenen Kurslücken auf der Oberseite den Willen der Käufer, wovon auch noch nicht investierte Investoren profitieren können. An den Hochs aus 2007 muss sich der weitere Weg aber erst noch zeigen. Trotzdem sollte in der aktuellen Phase noch einmal ein kurzzeitiger Pullback zurück an 377,95 Euro einkalkuliert werden, dieser könnte unmittelbar oder ein wenig später einsetzen. Kritisch wird es allerdings unter der Horizontalunterstützung von 363,50 Euro, in diesem Fall würden direkte Rücksetzer in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts (blaue Linie) bei 332,52 Euro drohen. Angesichts der dynamischen Aufwärtsbewegung erscheint dieses Szenario jedoch zweitrangig.

Nintendo (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 404,90 // 413,79 // 419,76 // 423,73 // 431,70 // 439,00 Euro Unterstützungen: 400,00 // 384,20 // 377,95 // 371,50 // 360,00 // 332,52 Euro

Fazit

Über entsprechende Long-Instrumente können risikofreudige Anleger an einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bei Nintendo in den Bereich der Hochs aus 2007 bei 439,00 Euro partizipieren. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 360,00 Euro zunächst allerdings noch nicht überschreiten, dafür aber bei weiter steigende Notierungen konsequent angepasst werden. Sollte die aktuelle Aufwärtsdynamik in der derzeitigen Form beibehalten werden, werden nur wenige Handelswochen als Anlagehorizont notwendig. Eine engmaschige Beobachtung der Märkte und des Wertpapiers bleibt aber in der aktuell sehr volatilen Handelsphase unerlässlich!

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.