NIU - Bringen die Zahlen die Trendwende?

Niu hat den Umsatz im ersten Quartal 2021 um 135 % gegenüber dem Vorjahresquartal auf CNY 547,3 Mrd gesteigert. Die Bruttomarge betrug 23,8 %, nach 23,6 % im Vorjahresquartal. Unter dem Strich wurde ein Verlust von CNY 5,4 Mio verbucht, nach einem Verlust von CNY 26,4 Mio im Vorjahresquartal. Der E-Scooter-Absatz stieg um 272,6 % auf 149.649 Stück.

Quelle: Guidants News

Gemeinsam mit vielen anderen Aktien aus der Branche Elektromobilität geriet Niu zuletzt stark unter Druck und rutschte in den Bereich der Jahrestiefs und leicht darunter ab. Nach der starken Erholung am Freitag sogen die Zahlen heute im europäischen Handel für weiteres Kaufinteresse, die Aktie legt um rund 4 % zu.

Das Setup ist bärisch

Die charttechnische Ausgangslage ist aktuell wenig erbaulich. Zwar endete der Abverkauf am wichtigen Unterstützungsbereich bei 26 USD, doch wurde zuvor einiges an Porzellan zerschlagen. Eine bärische Seitwärtskonsolidierung wurde nach unten hin verlassen, ebenso der EMA200 unterschritten. Eine Erholung wäre hier zunächst also nur ein bärischer Rücklauf an alte Ausbruchsmarken.

Bei 30,72 - 32,14 und 24,60 - 35,00 USD liegen jetzt zwei markante Widerstandszonen, an denen Erholungen enden könnten. Für größere Kaufsignale müsste die Aktie wieder nachhaltig über 35 USD ansteigen. Erst dann wäre der Weg frei für eine Aufwärtswelle in Richtung 43 - 44 und später zum Allzeithoch bei 53,38 USD. So lange dieser Kraftakt nicht gelingt, bleibt aus charttechnischer Sicht Vorsicht geboten.

Scheitert das Papier jedoch an den Widerständen und kippt weiter zurück, könnte es mit einem nachhaltigen Rückfall unter 25,30 USD zu einer weiteren Abwärtswelle bis 22,40 - 22,80 und darunter ggf. 18 USD auf mittelfristige Sicht kommen.

Niu Technologies

Auch interessant:

ZUR ROSE - Aktie auf Erholungskurs

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt testen!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)