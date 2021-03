NLD-Abgeordneter stirbt nach Festnahme in Myanmar

(Reuters) - In Myanmar ist ein Abgeordneter der Partei NLD der abgesetzten De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi nach seiner Festnahme gestorben.

Zaw Myat Linn sei in den frühen Morgenstunden in Gewahrsam genommen worden, sagte Ba Myo Thein, ein Abgeordneter des vom Militär nach dem Putsch aufgelösten Oberhauses, am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Angehörigen versuchten nun, seinen Leichnam vom Militärkrankhaus zu erhalten.

In Myanmar hat das Militär am 1. Februar geputscht, die Zivilregierung abgesetzt und neben Suu Kyi auch etliche Abgeordnete und Führungsfiguren ihrer Partei Nationale Liga für Demokratie (NLD) festgenommen.

Auch am Dienstag gab es wieder Demonstrationen gegen den Putsch und für die Rückkehr zur Demokratie in dem südostasiatischen Land. Die Sicherheitskräfte trieben jedoch die vereinzelten Protestkundgebungen in Yangon und anderen Städten rasch auseinander. In der Nacht zu Dienstag hatten sich Tausende Menschen der nächtlichen Ausgangssperre in Yangon widersetzt. Hunderte meist junge Aktivisten wurden von Sicherheitskräften eingekesselt. Die Demonstranten kamen aber wieder frei.

Mehr als 60 Demonstranten kamen bislang ums Leben, mehr als 1800 Menschen wurden nach Angaben von Gefangenenhilfsgruppen festgenommen.