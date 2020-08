Nobelpreisträgerin Alexijewitsch warnt vor Blutvergießen in Belarus

MINSK (dpa-AFX) - Die Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch hat mit Blick auf die Massenproteste in Belarus (Weißrussland) vor einem Blutvergießen gewarnt. "Gott bewahre, dass Blut vergossen wird", sagte die 72-Jährige am Mittwoch vor einer Vernehmung durch Ermittler des Machtapparats des umstrittenen Staatschefs Alexander Lukaschenko. Die Schriftstellerin rief in Minsk zum Zusammenhalt des Volkes und zum friedlichen Widerstand gegen Lukaschenko auf.

"Wir müssen mit der Kraft unserer Überzeugungen gewinnen", sagte sie. Sie zeigte sich besorgt wegen der Konfrontation in der Gesellschaft zwischen Gegnern und Unterstützern Lukaschenkos. Es dürfe nicht zu einem Bürgerkrieg kommen, mahnte sie. "Das ist sehr gefährlich."

Die Autorin, die 2015 den Literaturnobelpreis erhielt, kritisierte auch die Polizeigewalt der ersten Tage nach der Präsidentenwahl vom 9. August gegen friedliche Demonstranten: "Was wir da in den ersten drei Tagen gesehen haben, diese Konfrontation, als sie aus den Menschen Fleisch gemacht haben, das ist so vergangenes Jahrhundert."

Die gesundheitlich angeschlagene Schriftstellerin wurde wegen ihrer Mitgliedschaft in dem von der Demokratiebewegung gegründeten Koordinierungsrat zum Verhör vorgeladen. Alexijewitsch ist Mitglied im siebenköpfigen Präsidium des Gremiums, das einen friedlichen Machtwechsel in Belarus durch Dialog anstrebt. Sie wies Vorwürfe Lukaschenkos zurück, dass der Rat einen Umsturz plane.

"Wir dürfen nicht nachgeben", sagte sie mit Blick auf den Druck durch Lukaschenko, der den Rat zerstören will. "Wir brauchen Hilfe", meinte sie angesichts der bisher erfolglosen Versuche, einen Dialog mit dem Machtapparat zu beginnen.

Alexijewitsch sagte, dass Lukaschenko bisher nur mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin rede. Vielleicht sei es möglich, dass der Westen über Putin auf Lukaschenko einwirken könne, damit er sich gesprächsbereit zeige. Es könne nicht sein, dass Lukaschenko sein Leben und das seiner Familie über das Volk stelle, sagte sie unter dem Beifall von Unterstützern./mau/DP/stw