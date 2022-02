Noch 1 Grund, nicht auf Tabak-Aktien zu setzen …!

Tabak-Aktien erleben in diesem Jahr in Teilen eine Renaissance. Dabei geht es in erster Linie um die teilweise richtig günstigen Bewertungen. Mit einem Wechsel hin zu mehr Value sind Investoren bereit, über das vergleichsweise durchwachsene Geschäftsmodell und die unsicheren Zukunftsperspektiven hinwegzusehen.

Ob man selbst in Tabak-Aktien investieren sollte, das muss man mit sich selbst ausmachen. Allerdings sehe ich gerade jetzt aktuell einen Grund, warum Foolishe Investoren diese Branche vielleicht besser meiden sollten.

Tabak-Aktien: Der Grund, sie zu meiden

Tabak-Aktien haben es seit geraumer Zeit deutlich schwerer. Menthol-Zigaretten sind inzwischen von der Bildfläche verschwunden, Ersatzprodukte fangen, positiv ausgedrückt, erst an, ihren Markt zu entwickeln. Das Kerngeschäft leidet aufgrund von Einschränkungen und Preiserhöhungen, und auch in Zukunft soll die Branche stärker ins Visier der Gesundheitspolitik genommen werden.

Eine weitere Nachricht vom Wochenende zeigt einen anderen Grund, warum ich unternehmensorientiert Tabak-Aktien meide. In der Schweiz hat sich nun eine Mehrheit der Bürger dafür ausgesprochen, die Werbung rund um den blauen Dunst stärker einzuschränken. Zwar galt der Markt als vergleichsweise liberal. Aber trotzdem hat das eine signifikante Signalwirkung.

Mit diesem Element direkter Demokratie erkennen wir, dass inzwischen auch viele Bürger offen gegen Tabak plädieren. Selbst wenn es nur um Werbung geht, die Branche hat einen schlechten Ruf. Ob der wiederum gerechtfertigt ist oder nicht, das kann für uns in diesem Moment unerheblich bleiben.

Die Einschränkungen für die Industrie und für Tabak-Aktien dürften daher anhalten. Weniger Interesse, weniger Konsum und weniger Möglichkeiten, sich selbst zu präsentieren, führen zu Druck im Markt. Zwar stagnieren viele Aktien operativ. Aber mit dem soliden Wachstum ist es inzwischen auch vorbei.

Kaum eine positive Investitionsthese

Tabak-Aktien besitzen für mich daher kaum eine positive Investitionsthese mehr. Dass Rauchen schädlich ist, das wissen wir seit geraumer Zeit. Aber der Druck auf die Branche, die Einschränkungen, Restriktionen und Verbote sind eine Entwicklung, die die letzte positive Ausgangslage und die Wachstumsmöglichkeiten zerstört.

Für mich ist das Votum in der Schweiz ein weiterer Indikator, der das sehr deutlich unterstreicht. Oder anders ausgedrückt: Es ist ein weiterer Grund, Tabak-Aktien ein für alle Mal zu meiden. Egal wie günstig oder Value sie auch wirken, die Investitionsthese stimmt für mich unternehmensorientiert einfach vorne und hinten nicht mehr.

Der Artikel Noch 1 Grund, nicht auf Tabak-Aktien zu setzen …! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Foto: Getty Images