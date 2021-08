Noch ein Test des 15.800-Widerstands im DAX

Damit lief der Dienstag im DAX weiter in seiner Bandbreite vom Vortag und schlug damit keine größere Richtung ein. Wir verharrten bis zum">video

Replaced by the Damit lief der Dienstag im DAX weiter in seiner Bandbreite vom Vortag und schlug damit keine größere Richtung ein. Wir verharrten bis zum">video

Neuer Anlauf zur 15.800 und wieder ein Abprall

Wie die Handelswoche begonnen hatte, so setzte sie sich sich auch am Dienstag fort. Nach einer volatilen Eröffnung kam es zum Aufschwung Richtung 15.800 Punkte. Diesmal dauerte es etwas länger, doch die Marke wurde im Handelsverlauf erreicht. Dazu später - denn in der Vorbörse sah es erst einmal nicht direkt danach aus.

Andreas Bernstein am Morgen erörterte am Morgen, wie sich diese Seitwärtszone skizzieren lässt und an welchen Marken Trader aktiv werden könnten. Bis zum Mittag wurde dabei keine der Grenzen berührt. Im Gespräch mit Daniel Saurenz wurde somit die Volatilität eindeutig vermisst:

Damit lief der Dienstag im DAX weiter in seiner Bandbreite vom Vortag und schlug damit keine größere Richtung ein. Wir verharrten bis zum Mittag vielmehr in der 15.750 Punkte-Region und damit in Sichtweite der Rekordhochs, ohne sie zu erreichen.

Rekorde schrieben indessen Moderna und BioNTech was deren Bewertung angeht. Beide Aktien haben rund 600 Prozent im letzten Jahr zugelegt. Der Chart beeindruckt - was kann man über die Zukunft sagen?

Weitere News lassen die Aktien von Bayer nicht zur Ruhe kommen. Erneut verzögert sich der Vergleich in den USA im Monsanto-Prozess, dessen Übernahme teurer war als der Bayer-Konzern aktuell an Wert aufzeigt.

Positiv blickt aber Home24 nach vorne und kann eine valide Jahresprognose abgeben. Anleger honorierten dies und bescheinigten der Aktie heute ein zweistelliges Plus. Damit könnte die Erholung weiter fortgesetzt werden.

Bei Delivery Hero steht der Expansionskurs weiter im Fokus. Das Unternehmen sieht nun auch in Deutschland weiteres Potenzial, auch wenn hier der Umsatz wichtiger als der Gewinn scheint. Dazu nahm Daniel Saurenz heute kritisch Stellung.

Im weiteren Verlauf schauten Marktteilnehmer auf den ZEW-Index. Die darin gebündelten Finanzexperten haben ihre Erwartungen an den Konjunkturaufschwung in Deutschland im August nun schon den dritten Monat in Folge heruntergeschraubt. Auch der Ausblick auf die nächsten sechs Monate sank um 22,9 auf 40,4 Zähler, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) veröffentlichte. Bei der aktuellen Lage hellte sich das Barometer jedoch auf. Es stieg um 7,4 auf 29,3 Punkte.

Dies war wohl der Anlass für den DAX, den Aufschwung weiter fortzusetzen und doch noch zur 15.800er-Region vorzudringen. Zeitgleich mit einem neuen Rekordhoch im Dow Jones am Nachmittag gelang der kurze Sprung über diese Marke, doch kein weiterer Ausbruch oder gar das Erreichen der Rekordstände. Zum Handelsende wurde ein kleines Plus erzielt.

Insgesamt nahm die Volatilität nun noch einmal ab und lag auf dem Niveau vom vergangen Donnerstag, bei nur 70 Punkten. Dies geht aus den Rahmendaten des Handelstages hervor:

Eröffnung 15.734,14 Tageshoch 15.802,15 Tagestief 15.733,65 Vortageskurs 15.745,41 Schlusskurs 15.770,71

Die heutige Intraday-Bewegung ist damit erneut von mehreren Richtungswechseln geprägt:

Nachbörslich stagnieren die Märkte etwas. An der Wall Street wird das neue Rekordlevel erst einmal verdaut.

In welchen Aktien wurde mehr Bewegung erfasst?

Blick auf Bewegungen der DAX-Werte

Einer der Gewinner war Delivery Hero, wie schon am Morgen porträtiert. Nach einer Pilotphase in Berlin soll die Marke Foodpanda in anderen deutschen Städten Marktanteile gewinnen. Die Radkuriere werden dann Lebensmittel und Gegenstände des täglichen Bedarfs auch in Frankfurt/Main, München und Hamburg binnen weniger Minuten ausliefern.

Beruhigend wirkten sich die Worte des Analysten Kamran Hossain auf den Kurs der Münchener Rück aus. Er bezeichnete die aktuellen Zahlen auf Umsatz- und Gewinnebene zwar als "unspektakulär" doch sah das bisherige Gewinnziel trotz der hohen Hochwasserschäden als nicht gefährdet.

Ebenfalls stark waren erneut die Versorger E.ON und RWE, die bereits gestern bei den Anlegern punkten konnten.

Unter Abgabedruck befanden sich Siemens Energy und Adidas. Die Verluste waren jedoch insgesamt gering, sodass alle DAX-Werte eng beieinander blieben.

Alle Tops und Flops sehen Sie in dieser Übersicht:

Weitere Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet. Es folgen noch die Deutsche Telekom, RWE, E.ON, Henkel und der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen in den nächsten Tagen.

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

Weitere Anspannung im mittelfristigen Chartbild

Auch heute bleibt es bei der Aussage vom Vortag: "Ohne starke Bewegung ändert sich auch das mittelfristige Chartbild nicht". Es ist nun der vierte Handelstag mit einer Volatilität um bzw. unter 100 Punkten verzeichnet worden. Der Volatilitätsmesser VDAX sinkt damit weiter ab und signalisiert eine anstehende größere Bewegung.

Der Tageschart skizziert sich wie folgt:

Wird zur Wochenmitte diese enge Handelsspanne beibehalten?

Darüber sprechen wir auch am Mittwoch wieder auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange beim Livestream in der Vorbörse mit Andreas Bernstein.

Weitere Informationen sind auf Facebook, Twitter und Instagram von der LS-Exchange zu finden.

Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.

Zugehörige Wertpapiere: in Test des 15.800-Widerstands im DAX