Noch keine Einigung auf Details zu mehr Corona-Schnelltests in Firmen

Berlin (Reuters) - Eine schnelle Umsetzung von flächendeckenden Corona-Schnelltests in Unternehmen zeichnet sich nicht ab.

Das Kanzleramt sagte am Freitag überraschend ein für den Nachmittag geplantes Treffen mit Spitzenverbänden der Wirtschaft kurzfristig ab. "Es gibt noch zu klärende Fragen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Wann das Treffen nachgeholt werden soll, blieb unklar. In den Terminen von Kanzlerin Angela Merkel für nächste Woche ist es nicht enthalten.

In Regierungskreisen hieß es, die Wirtschaft habe noch kein Konzept zur Umsetzung vorgelegt. Es gebe mehr Fragen als Lösungen. Die Wirtschaft wiederum spielte den Ball zurück. Es seien noch entscheidende Fragen an die Bundesregierung offen, teilte der Industrieverband BDI mit. "Dabei geht es insbesondere um rechtliche und logistische Themen, beispielsweise inwiefern Unternehmen die Testergebnisse ans Gesundheitsamt melden sollen und dürfen." Die Firmen würden sich aber ihrer Verantwortung in der Pandemie stellen. "Dazu können Angebote betriebsärztlicher Dienste für punktuelle Schnell- und Selbsttests und perspektivisch zur Impfung kommen, sobald genügend Impfstoff zur Verfügung steht."

Die Wirtschaft hat laut Arbeitgeberverband BDA der Bundesregierung "ein konstruktives und praktikables Angebot zur Ausweitung von Testkapazitäten gemacht". Details wollte eine BDA-Sprecherin allerdings nicht nennen. "Es bindet alle Unternehmen - unabhängig von Größe und Branche - in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit ein." Die Politik habe aber noch Beratungsbedarf.

In der Bundesregierung hatte es Überlegungen gegeben, Betriebe zu regelmäßigen Schnelltests der Beschäftigten zu verpflichten. Eine Testpflicht stößt in der Wirtschaft aber auf Ablehnung. Laut BDI geht es jetzt um die freiwillige Ausdehnung der Testangebote in Unternehmen. Ein Wirtschaftsvertreter sagte Reuters, die Forderungen der Regierung von dieser Woche seien überraschend gekommen. Eine Koppelung von verstärkten Corona-Lockerungen an mehr Tests in Unternehmen habe die Regierung abgelehnt.

In den Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern von Mittwochabend hieß es: "Für einen umfassenden Infektionsschutz ist es erforderlich, dass die Unternehmen in Deutschland als gesamtgesellschaftlichen Beitrag ihren in Präsenz Beschäftigten pro Woche das Angebot von mindestens einem kostenlosen Schnelltest machen." Wer die Kosten zu welchen Anteilen übernimmt, ist aber ebenso noch offen wie die Frage, was genau unter Präsenz-Beschäftigten zu verstehen ist - etwa bei Briefträgern oder Lieferanten. Diese Details sollten eigentlich bis zum Wochenende geklärt werden.