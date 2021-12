Noch mehr Rendite: Unterlasse diese 3 kontraproduktiven Dinge

Noch mehr Rendite und kontraproduktive Dinge: Das passt natürlich zusammen. Wir alle besitzen womöglich unsere Problemzonen im Depot oder bei unserem Ansatz. Vielleicht ist es für so manchen so, dass man sich nicht an ein Segment heranwagt. Oder dass man aus naiver Unsicherheit eine Top-Aktie, die einem gefiel, nicht gekauft hat und sich deshalb massiv ärgert.

Solche Dinge zu vermeiden könnte noch mehr Rendite bringen. Aber auch die folgenden drei kontraproduktiven Dinge solltest du in Zukunft vielleicht besser unterlassen. Auch das könnte dir helfen, deinen Erfolg noch einmal bedeutend auszubauen.

Noch mehr Rendite vs. Zögern beim Nachkauf von Gewinner-Aktien

Wer kennt es nicht: Eine Top-Aktie im Depot ist bereits um 100 % oder noch mehr gestiegen. Man wünscht sich als Investor natürlich, dass man gleich von vornherein mehr investiert hätte. Mehr Einsatz und eine solche Performance hätten schließlich noch mehr Rendite gebracht.

Die zweite Überlegung ist: Ich möchte jetzt aber eigentlich nicht nachkaufen. Sonst relativiere ich damit meine schöne Rendite. Und wenn die Aktie nach dem Höhenflug korrigieren sollte, bin ich vielleicht bald wieder plus/minus null. Na, Hand auf’s Herz: Kommen dir solche Gedanken bekannt vor?

Wenn eine Top-Aktie nach einer Performance von 100 % entsprechend gewachsen ist und noch weiteres Potenzial besitzt, ist genau das ein Fehler. Die relative Performance sollte niemals so wichtig sein wie die Auswahl der besten Aktien zu jedem Zeitpunkt. Und häufig können die besten Top-Aktien im Moment diejenigen sein, die bereits erwiesen haben, dass ihre Investitionsthese gezündet hat. Für noch mehr Rendite und bessere Resultate solltest du daher aus einem langfristig orientierten Blickwinkel heraus nicht zögern, deine Gewinner nachzukaufen, wenn sie weiterhin Top-Chancen abbilden.

Noch mehr Rendite vs. Diversifikation

Diversifikation ist ein wichtiges Merkmal, um Chancen und Risiken zu steuern. Neben der Allokation handelt es sich vermutlich sogar um das Wichtigste für Foolishe Investoren. Es gibt jedoch auch ein großes Aber: Zu viel Diversifikation ist nämlich nicht gerade hilfreich, wenn man auf der Suche nach noch mehr Rendite ist.

Ein konzentrierteres Portfolio performt häufig besser. Das liegt ganz einfach daran, dass starke Aktien mit Konzentration relativ und absolut ein stärkeres Gewicht haben. Wobei das umgekehrt natürlich auch heißt, dass wenig erfolgreiche Aktien ebenfalls derart ins Gewicht fallen.

Wer trotzdem mehr Rendite haben möchte, sollte schauen, ob man die eigene Diversifikation oder zur Not die Allokation optimieren könnte. Die Breite schützt das Vermögen zwar, nähert sich jedoch auch immer mehr einem Durchschnittswert an.

Aktives Handeln: Eine Möglichkeit, Geld zu vernichten

Wer noch mehr Rendite haben möchte, sollte auch das zu aktive Handeln als kontraproduktiv ansehen. Das heißt an dieser Stelle nicht das Auswählen einzelner Aktien. Nein, sondern das ständige Kaufen und Verkaufen von verschiedenen Anteilsscheinen.

Wobei das in vielerlei Hinsicht gilt. Zum einen führt viel Handelsvolumen zu jeder Menge Gebühren. Dein Broker freut sich, dein Depot und dein Verrechnungskonto hingegen nicht. Viel entscheidender ist jedoch, dass der Zinseszinseffekt bei viel Handelsaktivität nicht so recht greifen kann. Und genau das verhindert eigentlich einen signifikanten Vermögensaufbau.

Wenn du daher mehr Rendite haben möchtest, investiere in gute Unternehmen und deren Aktien, denen du getrost jede Menge Zeit einräumen kannst. Das dürfte dich ebenfalls auf den richtigen Weg führen.

Der Artikel Noch mehr Rendite: Unterlasse diese 3 kontraproduktiven Dinge ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Foto: Getty Images